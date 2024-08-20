快手上季多賺1.7倍 電商GMV逾3千億人幣

集團半年日活躍用戶3.946億戶，按年多5.2%；月活躍用戶6.946億，增4.6%；日活躍用戶平均線上營銷服務收入86.6元，升18.4%；電商GMV錄5,933.3億元，多21%。單計上季，平均日活躍用戶3.953億戶，增5.1%；平均月活躍用戶6.918億，升2.7%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入44.3元，多近16%；電商GMV錄3,052.53億元。

線上營銷服務收入增 22%

分部表現方面，集團線上營銷服務收入增加22.1%，至175億元，主要是由於優化的智能營銷解決方案及先進的算法，推動營銷客戶投放消耗增加。直播業務收入減少6.7%，至93億元，是由於持續努力建立一個健康的直播生態系統。其他服務收入升21.3%，至42億元，主要是由於電商業務的增長，表現為電商GMV的增加。電商GMV增加是由於多元化的全域經營，推動電商活躍付費用戶數量及動銷商家數量增加。

集團指，下半年將繼續保持高質量增長，著重關注技術創新，借助綜合AI矩陣探索內容和商業的巨大潛力。集團相信，這些戰略舉措將使快手在競爭激烈的市場環境中保持領先地位，實現長期增長，為用戶、創作者和合作夥伴帶來更多價值與機遇。