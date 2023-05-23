快手擬斥40億回購 季度扭虧 上市後首次

科技股業績續有好消息。快手科技(1024)昨公布截至3月底止季度虧損8.76億元(人民幣，下同)(約9.7億港元)，虧損大幅收窄，去年同期為62.54億元；非國際財務報告準則利潤4,200萬元，去年同期蝕37.22億元，為上市以來首次錄盈利。集團期內收入252.17億元，多19.7%；毛利117.12億元，漲33.4%；經營虧損大收窄至6.98億元，去年同期蝕56.43億元。

另外，集團同時公布即日起至明年股東周年大會結束為止，不時在公開市場回購股份，總金額不超過40億港元。集團指，於現況下進行回購可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會帶來裨益及為股東創造價值。

截至3月底止，快手平均日活躍用戶3.74億戶，按年多8.3%；平均月活躍用戶6.54億戶，增9.4%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入34.9元，升6.1%；電商商品交易總額2,247.67億元，升28.4%。