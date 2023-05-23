快手擬斥40億回購 季度扭虧 上市後首次

科技股業績續有好消息。快手科技(1024)昨公布截至3月底止季度虧損8.76億元(人民幣，下同)(約9.7億港元)，虧損大幅收窄，去年同期為62.54億元；非國際財務報告準則利潤4,200萬元，去年同期蝕37.22億元，為上市以來首次錄盈利。集團期內收入252.17億元，多19.7%；毛利117.12億元，漲33.4%；經營虧損大收窄至6.98億元，去年同期蝕56.43億元。
另外，集團同時公布即日起至明年股東周年大會結束為止，不時在公開市場回購股份，總金額不超過40億港元。集團指，於現況下進行回購可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會帶來裨益及為股東創造價值。
截至3月底止，快手平均日活躍用戶3.74億戶，按年多8.3%；平均月活躍用戶6.54億戶，增9.4%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入34.9元，升6.1%；電商商品交易總額2,247.67億元，升28.4%。
直播收入增19% 首錄達人分銷佣金
期內直播業務方面，快手上季直播收入增長18.8%，至93億元，平均月付費用戶增長6.4%，至6,010萬，而月度付費用戶平均收入呈兩位數同比增長。電商方面，快手指上季通過達人分銷渠道的商品交易總額升超50%，並首次從達人分銷中獲得佣金收入。
快手昨放榜前衝高，收市報53.5港元，漲6.9%。