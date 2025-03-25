快手經調整利潤多七成 上季日活躍用戶逾4億

快手科技(1024)公布去年底止全年利潤153.44億元(人民幣，下同)，按年大升1.4倍；經調整利潤淨額177.16億元，增72.5%；收入1,268.98億元，增11.8%；毛利692.92億元，升20.7%，毛利率54.6%，多4個百分點；維持不派息。
第四季利潤多10%
單計第四季，快手期內利潤39.74億元，多10%；經調整利潤47.01億元，增7.8%；收入353.84億元，多8.7%；毛利191.23億元，升10.6%。
集團去年第四季度平均日活躍用戶繼續保持在4億以上，快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達4.01億及7.36億，增長4.8%和5%；日活躍用戶日均使用時長達125.6分鐘，用戶總使用時長同比增長5.8%。
上季營銷服務收入增13.3%
單計上季，快手線上營銷服務收入206億元，增長13.3%，也實現2024年全年線上營銷服務收入超20%的增速；電商GMV增長14.4%，至4,621億元；直播業務收入98億元，降幅與上季度相比進一步收窄。
可靈AI累計收入逾1億人幣
快手指，作為一家中國和全球領先的內容社區和社交平台，快手正站在AI技術與視頻大模型重塑產業格局的關鍵節點。集團深信AI不僅是效率工具，更是驅動平台在流量增長的同時創造更多商業生態價值的核心引擎，並正積極參與和推動這場產業深刻的變革。集團於上季正式上線可靈AI獨立App，為全球用戶提供網頁端和獨立App多個入口選擇，自開始貨幣化至上月，其累計收入超過1億元。另外在商業化場景，AIGC能力大幅提高了客戶營銷素材生產效率，2024年第四季度，AIGC營銷素材日均消耗超過3,000萬元。
快手今日收報56.8港元，跌2.1港元或3.6%。