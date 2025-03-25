快手經調整利潤多七成 上季日活躍用戶逾4億

集團去年第四季度平均日活躍用戶繼續保持在4億以上，快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達4.01億及7.36億，增長4.8%和5%；日活躍用戶日均使用時長達125.6分鐘，用戶總使用時長同比增長5.8%。

上季營銷服務收入增 13.3%

單計上季，快手線上營銷服務收入206億元，增長13.3%，也實現2024年全年線上營銷服務收入超20%的增速；電商GMV增長14.4%，至4,621億元；直播業務收入98億元，降幅與上季度相比進一步收窄。

可靈 AI 累計收入逾 1 億人幣

快手指，作為一家中國和全球領先的內容社區和社交平台，快手正站在AI技術與視頻大模型重塑產業格局的關鍵節點。集團深信AI不僅是效率工具，更是驅動平台在流量增長的同時創造更多商業生態價值的核心引擎，並正積極參與和推動這場產業深刻的變革。集團於上季正式上線可靈AI獨立App，為全球用戶提供網頁端和獨立App多個入口選擇，自開始貨幣化至上月，其累計收入超過1億元。另外在商業化場景，AIGC能力大幅提高了客戶營銷素材生產效率，2024年第四季度，AIGC營銷素材日均消耗超過3,000萬元。