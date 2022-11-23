快手績後逆市升6.5% 程一笑：電商業務是未來重要增長引擎之一

快手（1024）創始人兼首席執行官程一笑於業績會議上表示，電商業務是未來重要增長引擎之一，亦是快手商業生態的中心，未來主要時間精力都會放在電商業務上，期望可更好地為用戶服務，為商家、品牌和達人賦能。

程一笑據報在業績電話會上表示，儘管目前整體電商行業在高度競爭的中後期，但相較於傳統貨架電商，以內容驅動為主的直播和短視頻電商仍有著巨大潛力，需要不斷進行挖掘和創新。

他又說，進入下半年後，整體廣告市場的恢復情況相對較弱，快手的外循環廣告客戶的重點行業，如網服、電商、遊戲等，均在第三季度受到宏觀環境影響，這些行業的很多客戶從年初開始持續進行降本增效，所以第三季度在預算方面的影響比較大。