快手績後逆市升6.5% 程一笑：電商業務是未來重要增長引擎之一

快手（1024）創始人兼首席執行官程一笑於業績會議上表示，電商業務是未來重要增長引擎之一，亦是快手商業生態的中心，未來主要時間精力都會放在電商業務上，期望可更好地為用戶服務，為商家、品牌和達人賦能。
程一笑據報在業績電話會上表示，儘管目前整體電商行業在高度競爭的中後期，但相較於傳統貨架電商，以內容驅動為主的直播和短視頻電商仍有著巨大潛力，需要不斷進行挖掘和創新。
他又說，進入下半年後，整體廣告市場的恢復情況相對較弱，快手的外循環廣告客戶的重點行業，如網服、電商、遊戲等，均在第三季度受到宏觀環境影響，這些行業的很多客戶從年初開始持續進行降本增效，所以第三季度在預算方面的影響比較大。
短視頻平台快手昨天公布業績後，獲券商上調目標價，大和籲「買入」，目標價升至78元；瑞銀亦調升目標價至78元，目標價亦為「買入」。快手今早股價逆市造好，最多升6.5%，高見53.5元，最新報52.25元，升幅4%，暫時成交9.75億元，為恒生科技指數中表現最好成份股。
快手第三季營收231.3元（人民幣，下同），按年增12.9%；列賬虧損27.1億元，去年同期蝕70.9億元；經調整虧損6.72億元，去年同期蝕48.22億元。數據均優於市場預期。
大和瑞銀均上調目標價至78元
快手第三季快手應用的平均日活躍用戶（DAU）按年增長13.4%，達3.63億；平均月活躍用戶（MAU）按年增長9.3%，達6.26億。快手解釋，上季利用暑期在內增長旺季，獲得較好的投資回報，而DAU日均使用時長按年提升8.6%，達到129.3分鐘。
至於廣告方面，快手第三季線上營銷服務115.9億元，按年增6.2%，主要是受惠服務、商業化產品能力及廣告投資回報提升，推動廣告主數量和廣告主廣告投放增加，尤其電商商家投放。