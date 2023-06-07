快手首季首次錄4200萬盈利　CEO程一笑向員工派逾千元利是

快手（1024）早前公布2023年首季業績，首次錄得經調整盈利達4,200萬人民幣。本周二（6日）快手成立12周年之際，快手創辦人兼行政總裁程一笑出席慶祝活動，形容錄盈利及成立12年是快手的一個里程碑，並大向給每位員工發「盈利利是」。

快手程一笑向員工派盈利利是

快手行政總裁程一笑指，因2023年首季，集團用戶規模再創新高，另各業務板塊都有不錯的業績表現，不僅實現了「開門紅」，亦提前實現公司上市以來，首次集團層面的整體盈利，是公司發展歷程上又一個里程碑。

程一笑亦於慶祝活動向對員工表達感謝，表示感謝員工選擇快手工作，「和公司一路同行、一起奮鬥、一起成長，讓我們能夠不斷創新突破，不斷自我迭代，向成為一家更好的公司不斷進化！」而據快手官方指，程一笑在現場公布給每位員工發盈利紅包，共享發展紅利，並感謝全體員工的付出與努力。