快手首季首次錄4200萬盈利　CEO程一笑向員工派逾千元利是

快手（1024）早前公布2023年首季業績，首次錄得經調整盈利達4,200萬人民幣。本周二（6日）快手成立12周年之際，快手創辦人兼行政總裁程一笑出席慶祝活動，形容錄盈利及成立12年是快手的一個里程碑，並大向給每位員工發「盈利利是」。
快手於周三（7日）現升3.91%，新造58.4元。
快手程一笑向員工派盈利利是
快手行政總裁程一笑指，因2023年首季，集團用戶規模再創新高，另各業務板塊都有不錯的業績表現，不僅實現了「開門紅」，亦提前實現公司上市以來，首次集團層面的整體盈利，是公司發展歷程上又一個里程碑。
程一笑亦於慶祝活動向對員工表達感謝，表示感謝員工選擇快手工作，「和公司一路同行、一起奮鬥、一起成長，讓我們能夠不斷創新突破，不斷自我迭代，向成為一家更好的公司不斷進化！」而據快手官方指，程一笑在現場公布給每位員工發盈利紅包，共享發展紅利，並感謝全體員工的付出與努力。
快手盈利利是銀碼達4位數
據微博上流傳的多張圖片顯示，盈利利是銀碼達4位數人民幣；亦有人表示自己僅剛入職兩天，但也有收到利是，甚至已離職的亦有收到666元人民幣金額的利是。
內媒報道指，快手今次派發的金額為入職一年以下派666元人民幣；入職一年以上至三年以下派1,266元 ；入職三年以上至五年以下派1,866元；入職五年以上的員工則派2,666元。