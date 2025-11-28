快餐股業績倒退！大家樂少賺68% 價格競爭挫毛利

港股消費模式轉變令餐飲業受壓，主攻基層消費的本地兩大連鎖快餐股中期業績均受挫。大家樂集團(341)昨公布半年純利大減67.6%，至4,673萬元，當中毛利率8.2%，減2.1個百分點。集團指，毛利率下跌主要由於經濟疲軟下，整體消費意欲低迷，價格競爭激烈，而香港則進一步受到居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱的影響。
大家樂半年收入40.36億元，少5.4%。純利減少，主要受累毛利跌24.7%，至3.29億元，另外錄投資物業的公平值虧損1,180萬元。期內經調整EBITDA減少29.4%，至2.429億元；每股盈利8.2仙；中期息每股10仙，大減33.3%，派息率為124.1%。
所有分部業務收入均報跌
集團期內所有分部收入均報跌，當中最大份額的速食餐飲半年收入24.22億元，少5.9%；休閒餐飲收入3.862億元，減5.6%；機構餐飲收入4.328億元，跌4.3%；內地收入7.34億元，跌3.8%。期內集團原材料及包裝成本11.223億元，少4%；人工成本13.959億元，跌3.7%；租金成本4.82億元，跌3.6%。
集團指，香港居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱，令傳統銷售高峰期的客流量明顯下降，銷售表現更趨波動，導致業務及盈利受壓。
大快活純利減15% 毛利升
另外，大快活集團(052)公布半年純利1,321萬元，按年少14.8%；收入跌2.3%，至15.175億元。不過集團毛利錄增長，錄1,231.13萬元，多5.7%，毛利率升0.6個百分點，至8.1%；每股盈利10.2仙；中期息維持每股5仙。
集團指，在人力、租金及食材這三大主要成本上均實施了有效控制。展望未來，集團料香港的宏觀經濟現況預計將持續，這使大快活在消費緊縮的環境中，必須尋求突破，以驅動業務增長。同時，集團指未來會透過同店銷售增長(SSSG)與店舖擴張帶動自然增長。