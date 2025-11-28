快餐股業績倒退！大家樂少賺68% 價格競爭挫毛利

港股消費模式轉變令餐飲業受壓，主攻基層消費的本地兩大連鎖快餐股中期業績均受挫。大家樂集團(341)昨公布半年純利大減67.6%，至4,673萬元，當中毛利率8.2%，減2.1個百分點。集團指，毛利率下跌主要由於經濟疲軟下，整體消費意欲低迷，價格競爭激烈，而香港則進一步受到居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱的影響。

大家樂半年收入40.36億元，少5.4%。純利減少，主要受累毛利跌24.7%，至3.29億元，另外錄投資物業的公平值虧損1,180萬元。期內經調整EBITDA減少29.4%，至2.429億元；每股盈利8.2仙；中期息每股10仙，大減33.3%，派息率為124.1%。