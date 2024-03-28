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財經
2024-03-28 11:47:00

思捷環球去年虧損擴大至23億不派息　瑞士附屬公司提交破產申請

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思捷環球去年虧損擴大至23億不派息　瑞士附屬公司提交破產申請

思捷環球去年虧損擴大至23億不派息　瑞士附屬公司提交破產申請

思捷環球（ESPRIT，330）公布業績，集團去年蝕23.4億元，虧損按年擴大2.52倍，不派息。集團指，因收入受到利率高企、能源成本高企、地緣政策局勢持續緊張等，影響消費者信心，亦受到商標減值虧損等影響。此前思捷的瑞士附屬公司亦提交破產申請。

全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖） 全球首富｜馬斯克與貝索斯身家差距因股價分歧，不時互換位置（am730製圖）

思捷環球虧損擴大

期內，思捷收入59.1億元，按年跌16.3%。毛利率升1.7個百分點至42.4%。電子商務收入減少15%至21.8億元，批發收入減20%至21億元，零售收入跌14%至15億元，至於批授經營權收入保持相對穩定，為1.3億元。

思捷表示，收入下跌主要由於歐洲（尤其是德國）宏觀經濟環境欠佳，高通脹壓力引致利率高企；各地地緣政治局勢持續緊張，尤其是烏克蘭的衝突；及能源成本高昂持續影響消費者的購買力。同時，集團已完成品牌振興計劃，並將開始利用公司去年業務策略，在今年實現更高盈利能力。

思捷瑞士附屬公司提交破產申請

此外，思捷的瑞士附屬公司亦提交破產申請，集團指，目前正著重進行全面重組，加強與批發及特許經營商合作夥伴的業務，並為電子商務創造新動力。

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思捷指，有關瑞士附屬公司的破產及旗下商店的關閉已無法避免，並說破產申請符合最佳利益，亦不會對思捷環球造成直接重大不利影響，集團業務及營運維持正常，將繼續評估所有重組方案及應急計劃，以維持業務的價值。

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