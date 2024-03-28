思捷環球去年虧損擴大至23億不派息 瑞士附屬公司提交破產申請

思捷環球（ESPRIT，330）公布業績，集團去年蝕23.4億元，虧損按年擴大2.52倍，不派息。集團指，因收入受到利率高企、能源成本高企、地緣政策局勢持續緊張等，影響消費者信心，亦受到商標減值虧損等影響。此前思捷的瑞士附屬公司亦提交破產申請。

期內，思捷收入59.1億元，按年跌16.3%。毛利率升1.7個百分點至42.4%。電子商務收入減少15%至21.8億元，批發收入減20%至21億元，零售收入跌14%至15億元，至於批授經營權收入保持相對穩定，為1.3億元。

思捷表示，收入下跌主要由於歐洲（尤其是德國）宏觀經濟環境欠佳，高通脹壓力引致利率高企；各地地緣政治局勢持續緊張，尤其是烏克蘭的衝突；及能源成本高昂持續影響消費者的購買力。同時，集團已完成品牌振興計劃，並將開始利用公司去年業務策略，在今年實現更高盈利能力。

思捷瑞士附屬公司提交破產申請

此外，思捷的瑞士附屬公司亦提交破產申請，集團指，目前正著重進行全面重組，加強與批發及特許經營商合作夥伴的業務，並為電子商務創造新動力。