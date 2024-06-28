思捷環球瑞士附屬公司申請破產　昔日藍籌股淪為「毫子股」

思捷環球（330）公布，旗下瑞士附屬公司「CHDA」由於過度負債，已向瑞士破產主管法院申請破產，有關公司主要於瑞士從事批發經銷服裝及配飾用品。近日思捷環球亦不斷賣產變現，包括洽售商標及大中華區域名，以套現3.7億元。

股價方面，思捷環球周五（28日）跌逾近12%，暫報0.148元。年初至今思捷股價已跌逾六成。過往該股曾經市值逾1,700億元，並為大藍籌股，如今昔日藍籌股則淪為「毫子股」。