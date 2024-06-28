思捷環球瑞士附屬公司申請破產　昔日藍籌股淪為「毫子股」

思捷環球（330）公布，旗下瑞士附屬公司「CHDA」由於過度負債，已向瑞士破產主管法院申請破產，有關公司主要於瑞士從事批發經銷服裝及配飾用品。近日思捷環球亦不斷賣產變現，包括洽售商標及大中華區域名，以套現3.7億元。
股價方面，思捷環球周五（28日）跌逾近12%，暫報0.148元。年初至今思捷股價已跌逾六成。過往該股曾經市值逾1,700億元，並為大藍籌股，如今昔日藍籌股則淪為「毫子股」。
思捷：CHDA旗下意大利公司亦面臨破產
思捷表示，CHDA顯然將不可能再繼續經營業務，經考慮ESRA目前狀況及CHDA在未來經營業務所面臨的挑戰，CHDA的董事會認為啟動破產程序屬恰當，且進行CHDA破產申請符合CHDA及集團的最佳利益。另外，瑞士公司破產或導致旗下於意大利從事同類業務的公司，未來面臨進入破產程序。
昔日藍籌股淪為「毫子股」
思捷環球公司在港曾經經營「ESPRIT」服裝品牌，於1993年12月上市，2002年更購入思捷品牌的美國市場使用權，在2007年曾經是市值逾1,715億元的藍籌股，股價曾達133元。目前思捷環球市值僅約4.19億元。
其後，2008年金融海嘯來臨，全球金融市場受重挫，包括思捷環球，令其「長升神話」破滅；一直再到2013年，思捷被剔出藍籌股，業務更一直走下坡，加上Zara、H&M、Uniqlo等服裝品牌興起，令思捷淡出視野。