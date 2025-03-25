急症室收費｜盤點哪些港股可能受惠　其中3隻或具爆升潛力？

香港政府宣布，自明年1月起，將對急症室收費進行調整，次緊急及非緊急類別的病人收費將由目前的180元增至400元，增幅超過1.2倍，與私家診所的收費相若，同時設有全年醫療費用1萬元的封頂限制。這一政策將深刻影響市民就醫選擇，並可能改變整體醫療消費模式，推動相關醫療股的表現，為相關醫療板塊帶來潛在的重新定價機會。港股市場有哪些相關醫療股值得關注？以下為大家盤點一下。