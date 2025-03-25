急症室收費｜盤點哪些港股可能受惠　其中3隻或具爆升潛力？

香港政府宣布，自明年1月起，將對急症室收費進行調整，次緊急及非緊急類別的病人收費將由目前的180元增至400元，增幅超過1.2倍，與私家診所的收費相若，同時設有全年醫療費用1萬元的封頂限制。這一政策將深刻影響市民就醫選擇，並可能改變整體醫療消費模式，推動相關醫療股的表現，為相關醫療板塊帶來潛在的重新定價機會。港股市場有哪些相關醫療股值得關注？以下為大家盤點一下。
甚麼是普通科醫療股？
所謂「普通科醫療股」是指主要提供基層醫療服務(General Practice, GP) 的上市公司，包括：
- 全科診所(感冒、慢性病管理等)
- 疫苗接種(流感針、HPV疫苗等)
- 企業醫療服務(員工體檢、職業健康)
重點股份代號
聯合醫務(港交所：722)
主要業務：
- 全科及專科診所：旗下品牌「聯合醫務中心」提供普通科、牙科、物理治療等服務
- 企業醫療服務：為公司客戶提供員工體檢、職業健康管理等(如銀行、保險公司等企業客戶)
- 內地擴張：與內地醫療機構合作，發展大灣區醫療網絡。
盈健醫療(港交所：1419)
主要業務：
- 連鎖診所：全港超過30間診所，提供普通科、專科(如兒科、婦科)及疫苗接種服務
- 健康檢查：提供體檢套餐、公司員工醫療計劃等
- 數碼化轉型：推出線上預約及遙距醫療服務
康健國際醫療(港交所：3886)
主要業務：
- 普通科診所及牙科：擁有29間醫務中心，其中部分提供夜診或24小時診症服務
- 企業醫療方案：提供僱員體檢等服務
其他可能受惠醫療股
醫思健康(港交所：2138)
- 業務包括：健康檢查及醫學美容
- 與普通科關聯性：高端體檢需求可能增加。
希瑪眼科(港交所：3309)
- 業務包括：專科眼科
- 與普通科關聯性：部分診所提供基礎眼科服務
平安好醫生(港交所：1833)
- 業務包括：線上問診服務(7×24小時醫師諮詢)、電子處方及送藥服務，以及企業健康管理解決方案
- 與普通科關聯性：急症室加費後，慢性病患者或轉向線上購藥
(請注意：市場有風險，投資需謹慎，本文僅供參考，不構成投資建議，入市前請自行做足功課。)