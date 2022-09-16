恐未跌夠｜測試中央容忍底線 人民幣失守7算保衛戰

中國人民銀行本月初宣布外匯存款準備金率(RRR)降2個百分點至6%，措施昨正式落地，不過人民幣未見支撐之餘，離岸價更以「破七」迎接外匯降準，為2020年7月後、兩年來首次跌穿7算。分析相信，在預期美國聯儲局下周繼續大手加息下，人民幣暫難扭弱勢，除非中央出招穩定匯率。

人民幣兌一美元離岸價昨跌穿「7算」，最低報7.0182，截至本港時間昨晚9時，下滑275點子或0.3%，報7.0015；在岸價最低曾報6.9961，及後曾報6.9866，下滑246點子或0.35%。每百港元曾兌89.28元人民幣。

觀望人行會否引入逆周期措施

光大證券有分析指，人民幣今浪跌勢幾乎未動用過政策工具應對，反映目前的波幅區間仍在中央的政策取向之內，估計是由於保就業及穩增長的壓力，令人行對匯率的容忍底線提高，但若貶值壓力超出容忍底線，不排除會再出手引入遠期售匯風險準備金、逆周期措施等工具。

國有行減存息 改善淨息差

另外，據內地媒體指，人行繼上月非對稱調低貸款市場報價利率(LPR)後，6間國有銀行以及部分股份制銀行昨起下調個人存款利率，減幅介乎0.05厘至0.15厘，當中國有行活期存款年息下調5個基點；定期存款利率方面，3個月、半年、一年、兩年和5年期利率均下調0.1厘，3年期年息及大額存款則減0.15厘。分析指，減低存款利率，有助刺激融資需求，亦有利銀行改善淨息差，及提升銀行的盈利能力。

內銀股昨個別發展，工商銀行(1398)升0.26%；建設銀行(939)跌0.2%；中國銀行(3988)下滑0.4%；農業銀行(1288)無升跌。招商銀行(3968)則漲4.6%；交通銀行(3328)跌0.5%。

恒指連續8日成交不足千億

整體大市方面，恒生指數昨收市報18,930點，漲83點或0.4%，全日高低波幅只有180點，但主板成交額連跌兩日，至819億元，按日縮近13%，連續8個交易日不足千億元。人民幣貶值壓力持續，A股則向下，上證綜合指數失1.2%；深圳成分指數跌2.1%。內房股明顯反彈，碧桂園(2007)漲8.7%，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)亦大升5.6%。