恒地今年推10盤 可銷售單位6900伙

恒基地產(012)昨公布去年全年業績，並透露今年開售10個項目，包括啟德新九龍內地段第6576號、啟德承豐道23號項目第2期、Henley Park等，連同尚餘存貨，本港預計有約6,900伙自佔住宅單位可供銷售，可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。

去年基礎純利減29%

集團去年純利92.3億元，按年減三成，基礎盈利96.2億元，少29%，減少部分原因是美麗華酒店(071)於2021年4月成為附屬公司，以公允價值合併美麗華之資產及負債，產生應佔收益18.9億元，而期內投資物業及發展中投資物業經重估後錄公允值虧損3.9億元。末期息1.3元，全年股息共1.8元維持不變。

去年應佔本港物業發展營業額增33.4億元，至155.3億元，應佔稅前盈利減14億元，至33.5億元，因入帳項目邊際利潤較低所致。期內推出紅磡「必嘉坊．曦匯」、啟德「The Henley第2期」及「Miami Quay I」等，截至去年底，本港自佔之合約銷售總額約137.4億元。未入帳之自佔本港物業合約銷售總額約120.7億元，當中約71.9億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年入帳。

該股指，位於粉嶺北新發展區持有三幅符合原址換地條件之土地，有待落實有關換地條款，其受惠於政府增加發展區內地積比例，預計可建自佔樓面面積將可擴展至合共約430萬方呎。