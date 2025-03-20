恒地去年基礎溢利升1% 透露The Henderson出租率約八成

恒基地產(012)公布去年全年純利62.96億元，按年大減32%；基礎溢利97.74億元，多約1%；收入252.56億元，減少8.4%；每股盈利1.3元；擬維持派末期股息1.3元，全年維持共派1.8元。
擬維持派末期股息1.3元
恒地今日收報23元，跌0.2元或0.9%。
恒地去年本港物業發展應佔營業額減少16%，至123.23億元。計及政府收回位於粉嶺北及古洞北新發展區及洪水橋/厦村新發展區等若干土地所帶來約33.2億元收益，集團於物業發展應佔稅前公布盈利約46.47億元。截至去年底止，恒地未入帳的自佔本港物業合約銷售總額約81.65億元。當中約78.34億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年入帳。
另外，集團現時在市區舊樓重建項目方面，已購入全部權益或達致相關強拍申請門檻的自佔樓面面積合共約170萬方呎，另有約140萬方呎自佔樓面面積，已撥入今年開售計劃。
新界土地儲備4200萬方呎
至於位於粉嶺北及古洞北新發展區所持有的若干土地，約145萬方呎被政府以現金補償方式合共約18.64億元收回。及後集團位於洪水橋/厦村新發展區所持有若干土地約385萬方呎，亦被政府以現金補償方式合共應佔約43.1億元收回。集團去年底，所持有新界土地儲備約4,200萬方呎，繼續為本港擁有最多新界土地發展商。
應佔租金總收入升2% 平均出租率93%
租務方面，恒地去年在本港應佔租金總收入上升2%，至68.42億元，而應佔稅前租金淨收入則持平為49.16億元。集團持有40.77%應佔權益國際金融中心項目，於本年度所貢獻自佔租金總收入下跌5%，至16.27億元。恒指地，集團主要收租物業於去年底的平均出租率為93%，當中「The Henderson」除獲佳士得承租作為其亞太區總部外，亦有愛彼、凱雷及加拿大退休金計劃投資局等進駐，現時已錄得出租率約八成。
今年在本港再推售11個發展項目
展望未來，恒指指港府宣布寬減部分物業買賣印花稅，加上私人住宅單位在未來5年平均每年落成量預計較過去5年平均減約8%，將進一步對本港樓市帶來支持。然而，美國新任政府所推行的政策對全球貿易以至利率走勢影響仍然不明朗。集團計劃今年在本港再推售11個發展項目，大部分位於市區，連同尚餘存貨，在本港預計有約6,400自佔住宅單位或約300萬方呎自佔住宅樓面面積，於今年可供銷售；另在本港有可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。