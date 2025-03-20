恒地去年基礎溢利升1% 透露The Henderson出租率約八成

恒地指，「The Henderson」(中) 除獲佳士得承租作為其亞太區總部外，亦有愛彼、凱雷及加拿大退休金計劃投資局等進駐，現時已錄得出租率約八成。(資料圖片)

恒地去年本港物業發展應佔營業額減少16%，至123.23億元。計及政府收回位於粉嶺北及古洞北新發展區及洪水橋/厦村新發展區等若干土地所帶來約33.2億元收益，集團於物業發展應佔稅前公布盈利約46.47億元。截至去年底止，恒地未入帳的自佔本港物業合約銷售總額約81.65億元。當中約78.34億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年入帳。

另外，集團現時在市區舊樓重建項目方面，已購入全部權益或達致相關強拍申請門檻的自佔樓面面積合共約170萬方呎，另有約140萬方呎自佔樓面面積，已撥入今年開售計劃。

新界土地儲備 4200 萬方呎

至於位於粉嶺北及古洞北新發展區所持有的若干土地，約145萬方呎被政府以現金補償方式合共約18.64億元收回。及後集團位於洪水橋/厦村新發展區所持有若干土地約385萬方呎，亦被政府以現金補償方式合共應佔約43.1億元收回。集團去年底，所持有新界土地儲備約4,200萬方呎，繼續為本港擁有最多新界土地發展商。