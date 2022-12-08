恒地啟德Henley Park獲滙豐簽發綠色承諾書

恒基地產(012)與滙豐今日(8日)宣布，恒地旗下位於啟德Henley Park獲簽發綠色承諾書。
按地政總署規定，發展商需要為建築項目取得銀行承諾書，方能獲批預售樓花同意書。Henley Park的綠色承諾書要求項目於落成後，需要達到綠建環評新建建築的金級標準。綠建環評認證由香港綠色建築議會評定，目的是表揚在能源使用、健康與安舒、綜合設計與建造管理、可持續地塊發展、用材及廢物管理、用水及創新方面表現達標的建築項目。
恒地執行董事兼首席財務總監馮孝忠表示，是次進一步鞏固集團在綠色建築及可持續發展方面的市場領導地位，集團積極在日常業務融入環境及社區的長遠發展概念，建設可持續的未來。
恒地訂立了2030可持續發展願景，指引集團推進未來的可持續發展績效。願景包含四大驅動要素，包括環保為地球、創新為未來、關愛為人群，以及誠心為社區，對應相關的聯合國可持續發展目標。
滙豐香港工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部港澳地區主管高雅德(Aditya Gahlaut)稱，滙豐在可持續融資及貿易融資方面發揮帶領角色，持續開發創新產品及方案，滿足客戶不同需求，並致力協助不同規模的企業客戶進行綠色轉型，在低碳經濟中保持蓬勃發展。
滙豐提供多元化的可持續發展金融產品及服務，包括資本市場融資、貸款、交易銀行業務、顧問服務及投資等，並為不同行業及規模的公司提供各種定制方案，協助他們在融資範疇貫徹可持續發展策略。滙豐連續五年獲《歐洲貨幣》雜誌評選為亞洲最佳可持續發展融資銀行。