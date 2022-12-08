恒地啟德Henley Park獲滙豐簽發綠色承諾書

恒基地產(012)與滙豐今日(8日)宣布，恒地旗下位於啟德Henley Park獲簽發綠色承諾書。

按地政總署規定，發展商需要為建築項目取得銀行承諾書，方能獲批預售樓花同意書。Henley Park的綠色承諾書要求項目於落成後，需要達到綠建環評新建建築的金級標準。綠建環評認證由香港綠色建築議會評定，目的是表揚在能源使用、健康與安舒、綜合設計與建造管理、可持續地塊發展、用材及廢物管理、用水及創新方面表現達標的建築項目。

恒地執行董事兼首席財務總監馮孝忠表示，是次進一步鞏固集團在綠色建築及可持續發展方面的市場領導地位，集團積極在日常業務融入環境及社區的長遠發展概念，建設可持續的未來。

恒地訂立了2030可持續發展願景，指引集團推進未來的可持續發展績效。願景包含四大驅動要素，包括環保為地球、創新為未來、關愛為人群，以及誠心為社區，對應相關的聯合國可持續發展目標。