恒基兆業地產(012)集團發公告指，沉痛宣布集團創辦人李兆基於今日黃昏在家人陪伴下安詳與世長辭，積閏享壽97歲。 1948年隻身來到香港發展 一手創辦恒基 人稱「四叔」的李兆基，1928年2月20日出生於廣東順德大良，1948年隻身來到香港發展，為恒基兆業地產及恒基兆業發展之創辦人。該公司網頁資料顯示，李兆基自1976年出任恒地主席兼董事總經理，直至2019年5月28日退任該職務為止，退任後繼續擔任該公司執行董事。 李兆基和長實的李嘉誠、新世界的鄭裕彤以及新鴻基地產的郭氏家族，被稱為香港房地產業「四大天王」。憑着眼光獨到的投資策略，近年他的財富一直名列前茅。據最新福布斯香港富豪榜，李兆基以292億美元排第二位，折合約2,278億港元。

李家超表示哀悼 讚揚對經濟發展貢獻良多 特首李家超對李兆基辭世表示哀悼，形容對方是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多，又指李兆基是備受尊敬的慈善家，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學、高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。李家超說，其所創辦的李兆基基金及香港培華教育基金會亦致力促進教育的發展，尤其關懷華人社區的教育和研究發展，又向他的家人致以深切慰問。

大量捐資助教育及社會項目 李兆基除為商界領袖，對香港的經濟繁榮作出重大貢獻，他亦是一個廣為人之慈善家，為香港、內地及海外很多主要的教育及社會項目捐資，同時亦對高等教育及培訓給予無限支援，包括捐獻予全港9間大學。而透過「李兆基基金」，李兆基亦提供獎學金及其它資助予世界各地不同的學校和大學。 2007年獲政府頒授大紫荊勳章 李兆基獲獎無數，得到多間本地及海外大學頒發院士及博士學位，包括工商管理、社會科學及法學等。2008年3月他同時獲上海復旦大學頒授《名譽博士》榮銜、北京清華大學頒授《名譽校董》及《戰略發展顧問》榮銜，以及北京大學頒授《名譽校董》榮銜，成為全球首位同時獲該3間國際知名學府頒授榮銜之人士。為表揚他一生對教育社會的貢獻，於2007年獲政府頒授《大紫荊勳章》。

四代同堂 97歲的四叔兒孫滿堂，有兩子三女，11名孫兒，及兩名曾孫。翻查2010年報道，長子李家傑在當時未娶妻下，在美國找代母，於當年「一次過」為四叔帶來3名男孫，並分別取名智信、智仁、智勇。而幼子李家誠與徐子淇結婚後，先後誕下兩子兩女，分別為李晞彤、晞兒，以及李俊熹和李建熹。