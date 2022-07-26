恒大債務重組方案料推遲 佳兆業獲延長部份借款限期

路透社昨天引述恒大部分境外債權人稱，對恒大應該如何還債及重組，各方仍有分歧，這可能導致重組的進程被推遲。（資料圖片）

中國恒大（3333）早前向境外債權人表明，爭取在7月底前提出重組方案，路透社昨天引述恒大部分境外債權人稱，對恒大應該如何還債及重組，各方仍有分歧，這可能導致重組的進程被推遲。據早前傳出的方案，恒大考慮透過現金，以及恒大持有的恒大汽車（708）及恒大物管（6666）股權，以償還離岸債務。一家房地產開發商表示，目前各房企都等待恒大的債務重組方案，沒有公司願意成為第一個。

據路透社報道，恒大的重組方案會預將成為財困內房借鑑的標準，個別內房高層坦言，大家都在等待恒大的境外債重組計劃，因為這將成為指標，以便公司對重組條款加以了解；該內房已進行美元債置換工作，正與顧問商討重組事宜。

恒大重組方案料成為財困內房借鑑標準

有機構統計，恒大的債務超過3,000億美元，包括貸款和私募債券在內，合共有227億美元離岸債務被認為是違約。

另外，佳兆業（1638）表示，已與部分境內金融機構訂立安排延長其若干現有借款的期限，並已引入盤活部分項目的建設與銷售。其中，4月已與招商局蛇口工業區控股股份及中國長城資產管理訂立戰略合作協議；6月亦與中信集團的成員公司訂立協議，內容有關出售集團位於深圳的物業存貨及集團部分項目的重組安排。公司將繼續與債權人進行對話，並適時公布重組進度及建議的最新消息。

另外，佳兆業指爭取於今年10月底前刊發2021年度業績。該公司在去年12月7日首筆美元債展期失敗後，宣布進行債務重組計劃。佳兆業今年4月1日起停牌，並繼續停牌。