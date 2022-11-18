恒大內地資產「甜頭」爭取境外債重組 內房債展期累計超過1500億人幣

中國恒大（3333）欠債數以萬億元未解決，早前把境外債務重組方案的出爐日期，由7月底前押後至12月底，不過據《路透社》引述兩名知情人士透露，恒大計劃下月開始談判重組條款，現正梳理境內資產，作為對其境外債務重組的額外信用增級，以期獲取境外債權人批准重組方案。

其中一名知情人士稱，恒大本月將與債券持有人簽署保密協議，為下月的談判作準備，並於明年初敲定條款。

據恒大截至去年6月底的最後一份業績，其負債總額高達1.97萬億元（人民幣，下同），是全球負債最多的房地產企業，去年12月更因美元債息逾期未付觸發違約，並引致境外債務交叉違約，規模達227億美元（約1,770.6億港元），包括全數貸款及私募債，而醞釀多時的重組方案卻一拖再拖。恒大股份自2022年3月21日起暫停買賣，至今停牌接近8個月。

恒大截至2021年底負債總額近2萬億

另外，中指研究院監測資料顯示，截至周三（16日），內地整體房地產債務展期規模已達1,505億元，涉及相關房企40間；此外，約有17間企業計劃推出債務重組方案。《證券日報》引述中指研究院企業事業部研究負責人劉水指多數出險房企選擇先把到期債務尋求展期，以延後兌付壓力，為解決流動性問題爭取時間；若樓市回暖，房企旗下樓盤可望轉化為現金流，有助化解債務問題，債務展期及再融資難度也相應下降。