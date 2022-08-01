恒大冀年內公布重組方案　未交項目96%已部分或全部復工

中國恒大（3333）於7月底前提出重組方案目標落空，公司公布，鑑於集團規模、複雜性及所處行業現狀，盡職調查工作仍在推進中，又強調管理層全力致力於重組；惟料旗下地產開發業務需較長時間才能恢復有序經營。

恒大表示，正在對集團核心業務開展必要、有序的盡職調查工作，探討潛在可行的境外債務重組方案，又預計盡職調查工作將在近期基本完成，屆時集團將與有關債權人及顧問，溝通境外債務重組方案框架和建議，並希望在今年內盡快公布具體重組方案並取得積極進展。

公告指出，期待與境內外債權人進行具建設性的對話並取得及時的支援，以更好管理各項業務，公平對待境內外債權人，依法維護所有利益相關者的權益。對境外債務重組方案將基於的原則包括，尊重國際重組原則、公平對待所有債權人的現有權利和債權、並將依法酌情安排資產包作為境外債務重組的保障措施。

公告表示，擬議重組涵蓋的境外債務，將包括公司發行的美元優先票據；景程公司發行及天基公司提供擔保、恒大地產提供維好及股權收購承諾的美元優先票據、公司及公司境外子公司的境外其他債務。

恒大新任行政總裁肖恩接受內地傳媒訪問時表示，恒大本身規模龐大、業務繁多，目前又面臨很大的經營困難，正傾盡全力推進復工復產保交樓，保障恒大汽車（708）、恒大物業（6666）的持續經營等化險自救工作。

新CEO：保障恒大汽車、 恒大物業 持續經營

恒大又公布，上半年恒大實現合約銷售金額122.6億元（人民幣‧下同），合約銷售面積119.3萬方米，遠低於去年同期的3,567.9億元及4,301.4萬方米。截至目前，已售未交樓項目中96%已部分或全部復工，實際施工人數達到集團正常施工要求的86%。

肖恩又透露，恒馳5車型市場反應積極，首款新能源汽車恒馳5自7月6日預售發佈會召開以來，預售訂單已超過3.7萬輛。恒大正努力組織整合各類資源，加快加強生產製造，全力保障量產銷售。

恒大新能源汽車總裁劉永灼早前接受內媒訪問時亦表示，恒馳5自7月6號預售發布會之後，市場反應非常地好，「比預期還要好，應該從目前來說，恒馳大賣已成定局。」他表示，「恒馳5的硬件規格很高，才賣17.9萬（人民幣），還真的是很有競爭力。」