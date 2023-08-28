恒大危機｜中國恒大復牌裂口低開87%　中期資不抵債情況惡化

恒大新造0.33元，仍瀉80%，成交有3.01億元。

中國恒大（3333） 宣布復牌，日前公布中期業績，並指中期資不抵債情況惡化。周一（28日）恒大復牌即插86.7%，報0.22元。

恒大公布中期業績

恒大期內收入1,281.81億元（人民幣，下同），按年增43.6%；虧損約330.12億元，按年收窄50.2%；每股蝕2.972元，不派發中期股息。

至於恒大上半年合約銷售金額334.13億元，按年增172.5%；合約銷售面積511.5萬平方米，按年增328.8%；上半年累計銷售回款271億元，按年增49.5%。

恒大中期資不抵債情況惡化

中國恒大截至6月底負債總額23,882億元，較去年底24,374.1億元減少2%，即492億元；惟該團集資不抵債情況惡化，權益虧絀為6,442.03億元，較去年底再擴7.5%。

至於負債總額中，合約負債6,039.8億元，按年減少1,170億元；借款6,247.7億元，較去年底增加123.8億元；應付貿易賬款及其他應付款項10,565.7億元，較去年底增加543.1億元；其他負債為1,028.8億元。

中國恒大表示，堅決承擔起自救化險的主體責任，扎實做好保交樓各項具體工作；做好汽車、物業服務等板塊的持續經營，積極引入優質資源、提升發展內生動能；不斷提升內部風控、管理效能，穩定團隊，穩步推進日常運營。

另外，中國恒大6月底止員工人數為10.91萬名，較去年底增加6,175人。恒大汽車（708）員工1,597人，較去年底少64.6%；恒大物業員工8.28萬人，較去年底增13%。