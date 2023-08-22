恒大危機｜中國恒大發布內控評估結果　無存在任何重大缺陷

報告：恒大無存在任何重大缺陷

恒大指，已分別實行羅申美的內控評估及國富浩華的檢討中，提供所有建議的糾正措施，並於今年7月至8月中旬提升內控體系及流程，國富浩華亦已就其檢討進行跟進審閱並完成整改。截至內控評估報告日期，恒大完成執行糾正措施後，並無跡象顯示「內控評估所涉及集團成員公司內控體系及流程存在任何重大缺陷」。

恒大認為截至內控評估報告日期，在其評估工作範圍內，本集團內部監控體系及流程(包括制度、流程和控制執行)已基本完善，也能使相關內部監控風險控制在合理的水平。

非地產項目對外投資需報董事會審批

恒大表示，在銷售及應收賬管理方面，集團已建立欠費租金台賬，包括客戶欠費金額、租金催繳函發送記錄及溝通的記錄。該集團亦已制定《恒大集團非地產項目投資管理制度》，規定非地產項目對外投資等均需經投資直管副總裁審核後，報董事會審批。

恒大已有新策規範員工、管理層及董事

此外，恒大指已建立《中國恒大集團利益沖突政策》以規範員工、管理層及董事的道德行為流程，並要求員工、管理人員(包括董事)等，填報年度調查表，並向人力資源中心，隨時更新任何可能導致利益衝突的新情況。