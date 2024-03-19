恒大危機｜中證監：許家印夏海鈞終身禁入證券市場　據報被新增限制消費令(更新)

中國恒大集團(3333)旗下恒大地產公布，收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，針對恒大地產披露2019年、2020年年報存在虛假記載的違法行為，依據《證券法》第197條第2款的規定。 【3月19日更新】 許家印據報被新增限制消費令 據內媒報道，許家印被湖北銀行咸寧分行申請新增一項限制消費令。報道引述天眼查資料顯示，因許家印未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務。而限制消費令涉及借款合同糾紛案件，申請人為湖北銀行咸寧分行。

據了解，許家印已被限制不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為，包括乘坐交通工具時，選座飛機、列車軟臥及輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會及高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或新建、擴建與高檔裝修房屋；旅遊、渡假；購買非經營必需車輛等。 截至周二（19日）收市，中國恒大（3333）繼續停牌；恒大物業（6666）股價無升跌，報0.61元；恒大汽車（708）股價無升跌，收報0.33元。

中證監又針對恒大地產公開發行公司債券涉嫌欺詐發行的行為，依據《證券法》第181條的規定；以及針對恒大地產未按照規定報送有關報告或者履行資訊披露義務的行為，綜合上述三項，作出以下判決：