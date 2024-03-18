恒大危機｜中證監：許家印夏海鈞終身禁入證券市場

中國恒大集團(3333)旗下恒大地產公布，收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，針對恒大地產披露2019年、2020年年報存在虛假記載的違法行為，依據《證券法》第197條第2款的規定；又針對恒大地產公開發行公司債券涉嫌欺詐發行的行為，依據《證券法》第181條的規定；以及針對恒大地產未按照規定報送有關報告或者履行資訊披露義務的行為，綜合上述三項，作出以下判決：