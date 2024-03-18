恒大危機｜中證監：許家印夏海鈞終身禁入證券市場

中國恒大集團(3333)旗下恒大地產公布，收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，針對恒大地產披露2019年、2020年年報存在虛假記載的違法行為，依據《證券法》第197條第2款的規定；又針對恒大地產公開發行公司債券涉嫌欺詐發行的行為，依據《證券法》第181條的規定；以及針對恒大地產未按照規定報送有關報告或者履行資訊披露義務的行為，綜合上述三項，作出以下判決：
1.責令恒大地產改正，給予警告，並處以41.75億元人民幣的罰款；
2.對許家印給予警告，並處以4,700萬元人民幣的罰款；
3.對夏海鈞給予警告，並處以1,500萬元人民幣的罰款；
4.對潘大榮、潘翰翎給予警告，並分別處以900萬元人民幣的罰款；
5.對柯鵬給予警告，並處以300萬元人民幣的罰款；
6.對甄立濤處以200萬元人民幣的罰款；
7.對錢程給予警告，並處以20萬元人民幣的罰款。
告知書又指，許家印決策並組織實施財務造假，手段特別惡劣，情節特別嚴重，夏海鈞組織安排編制虛假財務報告，手段特別惡劣，情節特別嚴重，根據《證券法》第221條和2015年《證券市場禁入規定》(證監會令第115號)第3條第一項、第5條第3款的規定，證監會會擬決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施。