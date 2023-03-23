恒大危機｜恒大公布債務重組方案　發行強制可交換債券　未來3年需再融資至少2000億人幣

恒大 （3333） 公布境外債務重組方案，為債權人提供兩種方案，涉及公司發行本金總額139.23億美元的恒大票據、景程發行並由天基擔保本金總額52.26億美元的景程票據。預計重組協議將於10月1日起生效。
公布兩種債務重組方案
在恒大協議安排債務重組方案如下：
- 協議安排債權人可以按其可獲償金額1:1的轉換比率獲得將由公司發行的新票據。
- 債權人可將獲償金額轉換為其他，包括「期限為5至9年恒大新票據」、「5筆與恒大物業（6666）、恒大新能源（708）或恒大上市股票掛鈎的票據，掛鈎方式包括由擔保、掛鈎、可強制交換或可強制轉換對應股票」
- 亦可將兩者組合
當中，在景程協議安排中，債權人將獲得5筆由景程發行的期限為4至8年的新票據；在天基協議安排中，債權人將獲得4筆由天基發行的期限為5至8年的新票據。
而清算情景下，恒大境外無擔保債權人預計回收率方料為3.53%；現有恒大票據持有人為5.92%；現有景程票據持有人為6.49至9.34%；天基的境外無擔保債權人為2.05%。
未來3年需再融資至少2000億人幣
恒大表示，未來三年核心任務是「保交樓」，預計需要額外2,500億至3,000億元融資。期間現有項目的無槓桿自由現金流將主要用於償還續建所需新增融資，對公司層面無抵押擔保債務償還能力較弱。恒大稱，未來三年核心任務是「保交樓」，預計需要額外2,500億至3,000億元融資。期間現有項目的無槓桿自由現金流將主要用於償還續建所需新增融資，對公司層面無抵押擔保債務償還能力較弱。
發行強制可交換債券
同時，該公司將發行強制可交換債券，可交換為30.948億股的恒大新能源汽車（708）股份，佔截至恒大條款清單日期已發行恒大新能源汽車股份總數的約28.54%，這些恒大新能源汽車股份應存入質押的證券賬戶。
受限於獲得相關批准後，作為擬議重組的一部分，該公司及其他方向恒大新能源汽車提供的總額約為27.04億美元的若干貸款，將按每股3.84港元的換股價轉換為新能源汽車新股，其中約24.21億美元將用作恒大新能源汽車強制可交換債券的交換財產，並為A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據和C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據之利益存入相關的恒大新能源汽車託管賬戶。