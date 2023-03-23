恒大危機｜恒大公布債務重組方案　發行強制可交換債券　未來3年需再融資至少2000億人幣

恒大 （3333） 公布境外 債務重組方案 ，為債權人提供兩種方案，涉及公司發行本金總額139.23億美元的恒大票據、景程發行並由天基擔保本金總額52.26億美元的景程票據。預計重組協議將於10月1日起生效。

公布兩種債務重組方案

在恒大協議安排債務重組方案如下：

協議安排債權人可以按其可獲償金額1:1的轉換比率獲得將由公司發行的新票據。 債權人可將獲償金額轉換為其他，包括「期限為5至9年恒大新票據」、「5筆與恒大物業（6666）、恒大新能源（708）或恒大上市股票掛鈎的票據，掛鈎方式包括由擔保、掛鈎、可強制交換或可強制轉換對應股票」 亦可將兩者組合

當中，在景程協議安排中，債權人將獲得5筆由景程發行的期限為4至8年的新票據；在天基協議安排中，債權人將獲得4筆由天基發行的期限為5至8年的新票據。

而清算情景下，恒大境外無擔保債權人預計回收率方料為3.53%；現有恒大票據持有人為5.92%；現有景程票據持有人為6.49至9.34%；天基的境外無擔保債權人為2.05%。