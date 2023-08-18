恒大危機｜恒大到美國申請破產保護有兩大原因　國內資產受影響？

中國恒大（3333）傳出，根據美國破產法第15章(Chapter 15)，向紐約曼哈頓破產法院申請破產保護。對於恒大為甚麼要遠赴美國申請破產保護，以及國內資產會否受影響等問題，亦引起多方討論。
內媒解釋恒大申請赴美國破產保護因兩原因
內媒《鳳凰網》就是次恒大事件向律師查詢，京哲律師事務所合夥人劉澤楓表示，因美國與香港及開曼群島，同遵從普通法系（Common Law），因此和美國《破產法》是互相兼容，故能夠允許於美國申請破產保護。
劉澤楓表示，恒大申請赴美國破產保護因兩原因。首先，恒大若在美國有債權人，可能會在美國創建管轄點；其次，因為美國《破產法》對債權人的保護更充分，恒大因來自全球的破產管理人參與清算債權及債務，故債權和債務在發行過程中適用的法律，是國際通用上的法律，即更適用於美國《破產法》。
恒大國內資產受影響？
有關恒大在國內涉及的樓盤或地皮是否會受影響，律師劉澤楓則表示「不會」，他指，恒大在國內的這些房產或地皮，大多由項目公司持有，申請破產保護清算時，或會涉及股權層面，但響房產概率不大，並且國內房產或地皮涉及很多抵押權、購房者、施工方等，在中國法律中是「首先保護購房者」，故國內資產受影響可能性較小。
中大學者：不在中國破產涉及政治
而中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受本地傳媒訪問時，亦表示恒大此舉能令其債務作出緩衝，以便完成於國內的「保交樓」任務；至於恒大不在中國破產的原因，李兆波指牽涉政治問題，他形容若「出事」或會引起內銀動盪，購買恒大物業的市民亦無法收樓，影響深遠。