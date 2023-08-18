恒大危機｜恒大到美國申請破產保護有兩大原因　國內資產受影響？

內媒解釋恒大申請赴美國破產保護因兩原因

內媒《鳳凰網》就是次恒大事件向律師查詢，京哲律師事務所合夥人劉澤楓表示，因美國與香港及開曼群島，同遵從普通法系（Common Law），因此和美國《破產法》是互相兼容，故能夠允許於美國申請破產保護。

劉澤楓表示，恒大申請赴美國破產保護因兩原因。首先，恒大若在美國有債權人，可能會在美國創建管轄點；其次，因為美國《破產法》對債權人的保護更充分，恒大因來自全球的破產管理人參與清算債權及債務，故債權和債務在發行過程中適用的法律，是國際通用上的法律，即更適用於美國《破產法》。