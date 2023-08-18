恒大危機｜恒大在美國紐約法院申請破產保護　集團：正按計劃推進境外債務重組 (更新)

恒大最新亦發公告澄清，指集團按正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。

恒大現於本港停牌，停牌前報1.65元；至於恒大的美國ADR股價則跌至0.0004美元（折合約0.003港元）。

中國恒大（3333）在美國紐約法院申請破產保護。據外電引述美國法院文件報道，恒大根據美國破產法第15章(Chapter 15)，向紐約曼哈頓破產法院申請破產保護。

恒大在美國紐約法院申請破產保護

根據《破產法》第15章（Chapter 15）向紐約法院申請破產保護，以尋求免受債權人向美國發起訴訟，以及扣押在美國的資產。據美國破產法第15章破產程序，企業在進行破產重組期間，債務人的美國資產將得到保護。透過第15章進行備案，是國際債務重組落實交易的其中一個過程。

此外，旗下公司景程同樣申請破產保護，Chapter 15可令非美國企業，暫停美國境內針對公司的訴訟程序，令企業有喘息機會而完成重組，以及與債權人就賠償方案達成和解。

恒大已在多地尋求與境外債權人談判債務重組

恒大在一段時間之前，已在香港及開曼群島，不斷尋求與境外債權人談判債務重組，在7月時，集團完成債務重組磋商，有關法院批准就有關方案進行表決，表決時間安排在8月稍後進行。

恒大發澄清公告

周五（18日），恒大就各方報道作回應，指公司注意到有關媒體的報道，現澄清公司目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。由於集團的美元債券受紐約法管轄，公司根據美國法典第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島(BVI)法律體系下的境外債務重組協議安排，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。