恒大危機｜恒大地產流動負債達1.68萬億人幣高於總資產，整體已資不抵債。(資料圖片)

中國恒大（3333）旗下的恒大地產集團，周四晚上連發多份公告，包括補發去年度審計報告，根據其2022年度審計報告。當中顯示，該集團流動負債已達1.68萬億（人民幣，下同)，高於集團總資產，意味整體已資不抵債。

恒大危機｜恒大地產流動負債達1.68萬億人幣高於總資產，整體已資不抵債。(資料圖片)

恒大地產整體已資不抵債

期內，恒大地產淨虧損527.2億元；截至去年12月底公司流動負債合計1.68萬億元，而貨幣資金（包括現金及現金等價物和受限資金）的總額為91.73億元；公司總負債為1.83萬億元，總資產1.47萬億元，意味整體已資不抵債。

恒大地產：集中全力推進復工復產和保交樓工作

恒大地產稱，將繼續集中全力推進復工復產和保交樓工作，確保恒大地產業務的穩定和可持續運營。恒大地產目前已實現了732個保交樓項目全面覆工，全年累計交樓30.1萬套。

恒大地產：陷入債務違約的流動性困境

恒大地產表示，公司於2021年時，因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境多重不利因素疊加影響，陷入債務違約的流動性困境；2022年度，受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及計劃預期，受流動性危機持續影響，至於2022年度持續虧損且已資不抵債，導致公司正常生產經營受到重大影響。恒大地產指出，公司管理層積極提出債務解決方案，以緩解流動資金壓力，已與境內其他貸款人磋商借款展期事宜。

管理層認為，恒大地產將能夠逐步完成對相關剩餘借款展期協議的簽署；恒大地產又指，一直積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入，亦一直積極與債權人溝通，以解決未決訴訟，目前集團已與部分債權人完成了和解安排。