恒大危機｜恒大汽車新股東阿聯酋車企涉中國資本　有浙江金華政府投資

恒大汽車（708）日前宣布獲阿聯酋企業紐頓集團（美：NWTN）打救，但據內媒報道，背後管理層原來涉及中國資本及華人，不但有阿聯酋國家主權基金投資，更有來自浙江金華政府的投資，紐頓集團老闆為中國商人吳楠。

紐頓集團由江浙商人創立

據內媒報道指，紐頓集團原由江浙商人吳楠及W MOTORS公司創辦人Ralph Debbas共同於2014年成立，2015年在天津設廠，吸引浙江金華政府、金沙江創投、正威集團、盈合資本、普羅資本、AutoX等投資，甚至聘請過寶馬i8之父畢福康（Carsten Breitfeld）；然而吳楠亦曾因商業糾紛，被內地多次限制高消費。

紐頓集團前身為艾康尼克

至於紐頓前身名為「艾康尼克」，於2022年改名，並將全球總部遷往迪拜，更獲得阿聯酋國家主權基金投資22億。獲投資前紐頓在阿聯酋阿布扎比的哈利法工業區（Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi ），已建設電動汽車SKD 裝配基地，工廠又獲得阿聯酋政府頒發的第一張電動汽車生產和銷售牌照。

截至2022年底紐頓持有的現金及現金等價物約2.119億美元，總負債為7,197萬美元。

阿聯酋資金背後強勁

目前紐頓的阿聯酋資金「Al Ataa Investment LLC」，由阿布扎比的皇家集團（Royal Group）控股所有，當中皇家集團代表阿布扎比統治者「阿勒納哈揚家族」，家族內有阿聯酋現任總統Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan、曼城足球俱樂部老闆Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan、阿聯酋第一大銀行阿布扎比第一銀行等。