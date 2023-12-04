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財經
2023-12-04 10:20:00

恒大危機｜恒大清盤聆訊延至明年1月29日再訊　據報債權人要求債務換其他上市公司控股權 (持續更新)

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恒大危機｜恒大據報與反對重組計劃部分債權人會晤。(資料圖片)

恒大（3333）今日（12月4日），於本港高等法院進行清盤聆訊。周一高等法院法官陳靜芬指示，恒大清盤聆訊，將延期至2024年1月29日。

此前《彭博》引述知情人士報道，境外債權人要求取得恒大、恒大物業（6666）、恒大汽車（708）的控股權，以作為修改後重組方案的一部分。

恒大系股價造好，中國恒大周一（4日）股價飆升逾13%；恒大物業升逾4%；恒大汽車升逾8%。

【12月4日更新】

恒大代表律師：不會提出反對清盤聆訊延期抗辯

恒大代表律師表示，公司請求清盤聆訊延期，因今天沒有債權人積極尋求將公司清盤，法院將清盤聆訊延期至明年1月29日，恒大清盤申請人律師稱不會提出反對清盤聆訊延期的抗辯。恒大代表律師又表示，公司預期將在清盤聆訊延期後5周內修訂重組方案建議。

法院法官則要求恒大與有關方面就重組方案條款進行直接討論，而非只是獲取法律意見。

境外債權人要求取得三間恒大在港上市公司股份

《彭博》報道，恒大清盤聆訊將於12月4日舉行，昨日(30日)有傳恒大本周曾提出將境外債權人持有的部分債務轉換為恒大、恒大物業、恒大汽車的股權，並以境外資產支持的不可交易證書（certificate）償還其餘債券。

但據了解，債權人不太可能接受恒大新的重組計劃，因認為恒大前景日益黯淡。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

C類債權人為恒大重組計劃的主要障礙之一

據《彭博》引述消息指出，早前一批反對清盤的債權人開始動搖，令集團面臨更大清盤風險。報道指，債權人態度出現轉變。公司在上月於最後一刻取消債權人會議，並表示將重審建議重組條款，可是持有總值逾60億美元的離岸債券的債權人小組卻表示，對此完全被「蒙在鼓裡」。

此前外電報道指，「C類」債權人是恒大重組計劃的主要障礙之一，該批權人持有150億美元債權，在各類債權人中規模排第二。據恒大4月份披露，當時有兩個組別的債權人未對境外債務重組方案給予足夠支持，其中「C類」債權人屬較持有量較大一組。

本港法院周一（27日），將有針對恒大清盤的呈請聆訊，法官要求恒大提供更具體文件以避免執行清盤，此前恒大尚未提交辯護文件，恒大一方指，正修改擬議重組的條款，但尚未提供細節。

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