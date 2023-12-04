恒大危機｜恒大清盤聆訊延至明年1月29日再訊　據報債權人要求債務換其他上市公司控股權 (持續更新)

此前《彭博》引述知情人士報道，境外債權人要求取得恒大、恒大物業（6666）、恒大汽車（708）的控股權，以作為修改後重組方案的一部分。

恒大代表律師：不會提出反對清盤聆訊延期抗辯

恒大代表律師表示，公司請求清盤聆訊延期，因今天沒有債權人積極尋求將公司清盤，法院將清盤聆訊延期至明年1月29日，恒大清盤申請人律師稱不會提出反對清盤聆訊延期的抗辯。恒大代表律師又表示，公司預期將在清盤聆訊延期後5周內修訂重組方案建議。

法院法官則要求恒大與有關方面就重組方案條款進行直接討論，而非只是獲取法律意見。

境外債權人要求取得三間恒大在港上市公司股份

《彭博》報道，恒大清盤聆訊將於12月4日舉行，昨日(30日)有傳恒大本周曾提出將境外債權人持有的部分債務轉換為恒大、恒大物業、恒大汽車的股權，並以境外資產支持的不可交易證書（certificate）償還其餘債券。

但據了解，債權人不太可能接受恒大新的重組計劃，因認為恒大前景日益黯淡。