恒大危機｜恒大物業轉賺14億人幣　不派末期息續停牌

與母公司商討資金被佔用償還方案

恒大物業表示，正與中國恒大（3333）就集團134億元被佔用資金商討償還方案，積極維護集團利益。

同時，2022年度來自關聯方的收入約1.4億元，僅佔總收入約1.2%，故控股股東流動性危機對整體收入基本沒有任何重大影響，集團將根據相關法律及適用協議盡力採取合理的措施向相關方追收各類應收款項，包括但不限於已經撥備減值的應收款項，及因不滿足收入確認條件而暫未計入收入的應收款項。