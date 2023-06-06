恒大危機｜恒大物業轉賺14億人幣　不派末期息續停牌

恒大物業（6666）公布，截至2022年底止年度股東應佔盈利14.23億元（人民幣，下同），每股盈利0.13元，不派末期息；2021年同期股東應佔虧損3.16億元。
股份現正停牌，恒大物業指，會繼續停牌至另行通知。
恒大物業另刊發2021年度業績
期內，營業收入按年跌10.5%至118.09億元，毛利為27.19億元，淨利潤為14.79億元；至去年12月底，總合約面積約為8.19億平方米，在管面積為5億平方米。
此外，中期股東應佔盈利5.46億元，按年跌71.78%，每股盈利0.05元，不派中期息；公司另刊發截至2021年12月底止年度業績，股東應佔虧損3.16億元，每股虧損0.03元；不派末期股息，而2020年度經重列的股東應佔利潤為26.47億元。
與母公司商討資金被佔用償還方案
恒大物業表示，正與中國恒大（3333）就集團134億元被佔用資金商討償還方案，積極維護集團利益。
同時，2022年度來自關聯方的收入約1.4億元，僅佔總收入約1.2%，故控股股東流動性危機對整體收入基本沒有任何重大影響，集團將根據相關法律及適用協議盡力採取合理的措施向相關方追收各類應收款項，包括但不限於已經撥備減值的應收款項，及因不滿足收入確認條件而暫未計入收入的應收款項。