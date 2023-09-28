恒大危機｜恒大系停牌暫未公布原因　內媒：許家印最近沒出席例會 (更新)

另外，內媒《華夏時報》引述匿名消息指，恒大最近兩次例會，許家印都沒有出席，而他上一次在恒大高層群組發言是9月13日，當時他要求各地高層督促解決項目限售問題。

恒大旗下的恒大地產 此前公布 ，目前仍在各方努力下共同化解債務風險，依法維護債權人合法權益。恒大地產在深圳交易所刊發的公告說，為保證公平訊息披露，保護廣大投資者利益，所有存續公司債券將繼續停牌，並表示仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解決方案。

另外，前恒大系盛京銀行宣布，向遼寧省財政廳旗下國企「遼寧資產」，出售若干資產所組成的資產包，包括貸款和投資及其他資產，代價約為1,760億元人民幣，遼寧資產將向該行定向發行專項票據的方式支付代價。現時雙方已訂立資產出售協議，盛京銀行須舉行臨時股東大會通過交易。

恒大自8月28日起復牌，當時復牌股價即插水86.7%，報0.22元，不過9月28日隨即再次停牌。

恒大武漢爛尾盤容許業主收樓前暫停還貸

另有內媒指，恒大在湖北武漢的一處樓盤項目恒大時代新城，距離原先承諾的交房日期已逾一年，惟至今仍未完工。該樓盤於昨日發聲明指，業主可以在對應貸款銀行申請延緩還貸直至交房。符合條件的業主可以在對應貸款銀行申請延緩還貸，最長可至2024年12月31日。

聲明稱，在地方政府支持下，該項目已經全面推進復工復產，目前已實現部分批次交付，後續批次按計畫逐步實現交付。而按照恒大時代新城最新公布的交樓時間，預計最早交房時間為今年底，最遲2025年7月31日。