恒大危機｜恒大負債2.43萬億人民幣「負可敵國」　負債等同芬蘭智利全年GDP

中國恒大（3333）周一（17日）公布過去兩年度業績，惟當中去年度的負債總額2.43萬億人民幣卻令人譁然。經翻查數據，發現恒大負債總額更是「負可敵國」，甚至等同部分國家的全年GDP或全年外債規模；而恒大現時情況，根據港交所上市規則，兩個月後或有機會被除牌。

恒大將面臨除牌危機

此外，依港交所上市規則第6.01A(1)條指出，「在不損害第 6.01 條給予本交易所的權力的情況下，本交易所可將已連續停牌18個月的證券除牌。」而根據港交所資料，恒大於2022年3月21日起停牌，至今已逾16個月，意味恒大將面臨除牌危機。

恒大境外債務重組下周召開聆訊

恒大亦公布，有關境外債務重組，3項協議安排將分別於下周一（24日）和下周二（25日）召開聆訊，並已於7月14日，分別向各協議安排債權人發出有關召開聆訊的實務聲明函件。將尋求頒令分別就A組債務及C組債務的債權人召開兩次協議安排會議，訂於下周一在香港高等法院舉行，倘高等法院頒令批准召開有關會議，有關會議詳情將載於向恒大協議安排債權人發出的協議安排會議通告。協議安排中，亦包括開曼群島恒大協議安排，在下周二在開曼群島大法院舉行聆訊，以批准召開會議。