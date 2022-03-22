恒大危機｜恒大：爭取7月提出重組方案

恒大正接洽第三方投資者，冀為恒大物業及恒大汽車重組及引入戰略投資者。(資料圖片)

正陷債務危機的恒大系仍然停牌。中國恒大集團(3333)今日舉行投資者電話會議，據內地傳媒引述風險化解委員會委員陳勇指，正爭取7月底前提出重組方案，而各項工作有序進行。

另外，執行董事肖恩指，正與中介團隊全面評估財務情況，探討各個潛在方案，並正接洽第三方投資者，推動恒大物業(6666)及恒大汽車(708)重組及引入戰略投資者，以實現各方利益最大化。目前已與89家境外機構債權人取得聯繫，徵求意見及看法，強調境內債務保持穩定，境外債務約227億美元(約1,770億港元)，包括恒大發行的142億美元境外債券、項目融資及私募融資等。

恒馳 5 汽車爭取 6 月 22 日實現量產



肖恩續表示，除克服債務預期流動性短缺等不利因素，正努力推動復工、復產、保交樓，保證置業人士及債權人合法權益。他又引述主席許家印指，恒馳5汽車已具備銷售資格，爭取6月22日實現量產。

據外電今日較早前報道，中信信託發行的恒大信託計劃擬通過「專案退地」方式，引入國資背景的廣州城投集團作為保證人，以保全信託計劃全額本金支付。「專案退地」是指該「恒大信託計劃」將在獲得廣州城投保證擔保前提下退出專案土地抵押，恒大啟動退地，政府將專案土地重新掛牌。土地退庫款發放至廣州城投集團監管帳戶。