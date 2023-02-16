恒大危機｜恒大134億質押事件完成調查　反映存有內控問題

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）公布，就恒大物業134億人民幣存款被銀行強制執行發表獨立調查主要結果，結果反映存有內控問題。

結果反映存有內控問題

調查結果指，恒大在2020年12月，基於資金需求而提出開展一個專項融資業務，利用附屬公司對外做質押，為第三方向銀行申請融資提供擔保，融資所獲取資金投入到集團，以支付營運及財務需要，包括在2021年不同時點到期的負債或應付款。

獨立委員會表示，質押事件反映恒大存在潛在的內控問題，建議恒大推進委任內控顧問，對集團內控進行全面評估、通過定期匯報，監督附屬公司就適用法規和上市規則的合規事務，以及重新審視就使用個人和公司印章有關的協議和做法等。