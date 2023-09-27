恒大危機｜據報恒大主席許家印現時已被監視居住　內媒：現位於北京一處居所 (更新)

陷入困境的房地產開發商中國恒大（3333）再有新消息，最新外電報道，集團主席許家印已處於警方監視中，目前已在指定地點監視居住，有指他本月稍早被警方帶走。目前廣東警方和恒大沒有回應置評請求。恒大股價現轉跌7.5%，報0.365元。 【16:35更新】 內媒《觀察者網》報道，有接近恒大的知情人士證實許家印被監視消息，並表示事情發生在幾天前。目前許家印位於北京一處居所，已被限制部分行動自由。此外，現時至少5名恒大高管被控制。

恒大危機｜暫未知許家印要監視居住原因 《彭博社》引述知情人士報道，許家印已處於警方監視居住中，目前已在指定地點監視居住，許家印本月稍早被警方帶走，暫未知許家印要被監視居住的原因。 報道指，中國警方這項行動並非正式逮捕，亦不代表許家印會被起訴。根據中國《刑事訴訟法》顯示，監視居住意味未經警方批准，許家印不得離開住所、會見或與他人通訊，而許家印的護照及身份證，也必須交予執行機關保管，而監視居住最長不得超過6個月。 此前，中國警方亦帶走恒大集團旗下財富管理公司部分員工，內媒《財新網》曾報道，恒大前行政總裁夏海鈞，及前首席財務官潘大榮，目前正被中國相關部門控制及監視。 恒大近期事件時序： 9月21日：傳出恒大人壽董事長、現任職中融人壽副董事長的朱加麟被留置調查

9月22日：恒大宣布取消舉行原定在25及26日舉行的境外債權重組會議

9月24日：披露子公司恒大地產被立案調查，以及無法滿足新票據的發行資格

9月25日：宣布無法如期支付40億元人民幣境內債本金、利息，以及恒大前總裁夏海鈞和前財務長潘大榮遭相關部門控制 至少5名 恒大 高管被控制 另外，有指恒大至少5名主管被控制，包括： 夏海鈞（恒大原董事局副主席、總裁）

潘大榮（恒大原執行董事、財務官）

柯鵬（恒大集團執行總裁）

洪達舉（恒大地產深圳公司相關負責人）

劉仕雄（恒大地產深圳公司相關負責人）

杜亮（恒大財富法定代表人、總經理）

姚本財（恒大財富總經理）

朱加麟（中融人壽代董事長、恒大人壽原董事長）