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財經
2024-01-10 11:25:00

恒大危機｜沽空機構再狙擊盈利問題　恒大：所謂結論是臆測和懷疑

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恒大危機｜沽空機構再狙擊盈利問題　恒大：所謂結論是臆測和懷疑

沽空機構「GMT Research」繼去年12月發表報告指中國恒大（3333）「從未有過利潤」後，近日再度狙擊恒大同一問題。恒大周二（9日）發澄清公告，認為該報告無實際依據，指所謂結論是作者的臆測和懷疑。

 

恒大：改變會計處理因公司遭遇流動性危機

恒大表示，公司無疑在2021年改變其收入確認方法，指改變採用了根據現時環境下更符合會計準則的會計處理方式，主要是因應公司在遭遇流動性危機，以及大量人員流失後的大背景下而做出的決定，又指過去年度的財務報表均通過羅兵咸永道的審計，獲得標準無保留意 見。即使在其離任信中，也沒有對公司過去年度的收入確認提出質疑。

恒大：所謂結論是臆測和懷疑

恒大亦指報告的指控非屬實，恒大指，報告認為公司毛利低就懷疑利潤不存在，解釋自2021年開始利潤下降除了遭遇行業困境導致的售價下降外，也和公司的銷售低毛利的物業比例有關。單純的以毛利低就懷疑利潤不存在缺乏相關性；

恒大引用報告內的舉例，指公司虧損嚴重，公司的虧損嚴重和本公司的規模及資產質量相關。虧損大而認為本公司從來沒有利潤缺乏相關性，且該報告沒有給出公司從來沒有任何利潤的實質性證據，認為報告通篇未看到實質性證據證明公司從未盈利 ，其所謂結論僅是作者 的臆測和懷疑；又指報告以2023年的結果，去論證其2016年對公司的預測準確性沒有實質依據。

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恒大重申，就該報告而言，公司沒有獲取足夠有效的信息去採取進一步行動，並將持續關注來自各方的信息，會在有需要時採取適當的進一步行動或措施。公司確認審計委員會成員已審閱該報告，亦確認公司核數師上會栢誠會計師事務所有限公司已審閱該報告，並表示不會撤回他們之前對公司財務報表出具的審計意見，也保留對沽空機構採取法律行動的權利。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，1月3日更新。(am730製圖)
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