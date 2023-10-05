恒大危機｜沽空機構香櫞11年前早已警告，惟遭證監會指控。

中國恒大（3333）深陷債務危機，主席許家印更涉嫌違法犯罪被捕。近日市場重溫昔日新聞，發現沽空機構香櫞（Citron Research）原來已於11年前作出「神預言」，警告恒大或「無力償債」及「作出會計方面的欺詐行為」，不過該次狙擊而被香港證監會指控市場失當行為，創始人更遭香港市場封殺。

報告列出恒大多宗罪

香櫞於2012年時，曾發表針對恒大的沽空報告，指控恒大「無力償債」和「作出會計方面的欺詐行為」。報告發表當時重創恒大股價，跌幅近兩成，亦迫使恒大於當天下午舉行緊急電話會議，由許家印出面回答投資者問題，數日後股價才回升。

報告又列出恒大多宗罪狀，包括恒大地產的財務報表存在不少錯報，掩飾資不抵債的事實；指出恒大營造出一個複雜的龐氏風格的融資計劃，存在一系列潛在的財務與經營風險，包括過度負債、現金流不足；以及提到恒大通過6種方式誇大資產，並降低負債等。

香櫞當時又認為，恒大當時擁有高達710億元的資金需要在帳目進行減值，因此，其備考股權價值應該為負360億元。

遭證監會指控對恒大投資者構成恐慌

至於香櫞亦於2016年遭證監會提出研訊程序，審裁處最終裁定有市場失當行為，指控表示，香櫞創始人Andrew Left，對恒大的種種指控「屬虛假及具誤導性，並有可能會引起一般投資者的恐慌」，並勒令其交出沽空恒大所得的159.624萬元利潤，更要支付約126萬元的政府開支及約400萬元的證監會開支，並禁止Left進入香港資本市場5年。