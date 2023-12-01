恒大危機｜沽空機構GMT狙擊：恒大多年來誇大收入，甚至「從未有過利潤」。

中國恒大（3333）自陷入危機後，負面消息不斷，繼表示未償還債務到期債務的逾3,000億人民幣後，周五（12月1日）再被沽空機構狙擊。沽空機構GMT Research 發表報告 ，恒大延至最近才刊發2021年年報，相信恒大「大幅誇大收入及盈利」，又指懷疑恒大多年來誇大收入，甚至質疑恒大根本「從未有過利潤」（Never profitable）。

GMT在報告中質疑，恒大多年來虛增收入和利潤。GMT指，2021年，恒大對其物業銷售收入的確認方式進行重大調整，在新核數師審計下，恒大改變了對其過去做法的描述，甚至在物業完工前，就已將全部收入全額入帳，有大幅誇大收入及盈利的嫌疑。

GMT又認為，恒大目前的大部分收入可能是已重新確認的銷售收入，現時恒大只有通過不斷增加借款才能維持營運。

GMT直言，恒大目前已資不抵債，因為其資產價值低於負債，而恒大的離岸債券，在結構上從屬於其在岸負債，亦面臨「化為烏有」風險；GMT甚至更大膽推算，與部分人的想法相反，恒大並非流動性收緊或疫情觸發內地樓市低迷的受害者，而是根本從未有任何利潤。

此外，12月4日恒大清盤將於本港高等法院呈請聆訊。早前外電報道引述知情人士稱，有部分反對清盤的債權人開始動搖，可能導致恒大出現清盤的風險增加。