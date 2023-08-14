恒大危機｜紐頓39億入股恒大汽車 或成最大股東

中國恒大新能源汽車(708)公布，阿聯酋新能源汽車品牌NWTN紐頓集團以總代價38.9億元(相當於5億美元)認購集團約61.77億股，佔擴大後已發行股份27.5%，每股認購價約0.62897元。恒大汽車今日收報1.7元，升0.21元或14.1%，即認購價折讓約63%。

另外，為支持恒大汽車的業務復甦及增長，紐頓亦與集團簽署一份過渡期資金支持協議，在滿足該協議中的先決條件的情況下，紐頓提供總金額為6億元人民幣的免息及有擔保過渡性資金，用於集團汽車的研發、生產及銷售業務。同時，紐頓有權提名3名候選人被考慮擔任董事會各委員會委員，且其中1名董事擔任董事會主席。

許家印及妻子債轉股認購

另一方面，中國恒大集團(3333)主席許家印及妻子丁玉梅等以債轉股方式，按每股3.84元認購54.4億股恒大汽車股份，合共佔經擴大後股份33.42%。

在債轉股完成後，公司的公眾持股量將降至約31.08%。在交割後，紐頓將成為公司的核心關連人士，持有已發行股份總數約27.5%，公眾持股量約為22.53%，比上市規則規定的最低25%，低約2.47%，預計公司將通過轉換強制可交換債券為不少於約5.54億股股份恢復公眾持股量。

在交易完成後，恒大的恒大汽車持股21.75%，紐頓則持有27.5%，即取代恒大成為最大單一股東。

稱現金流緊張 努力維持運營

恒大汽車又指，集團目前現金流緊張，但仍努力維持運營，如果無法獲得新一輪的重要融資，將面臨停產的風險。為了維持運營及繼續執行車輛交付計劃，需要新的資金支持，今次交易是集團發展其新能源汽車業務和改善財務業績的重要措施，紐頓作為戰略投資者，還將為集團帶來其業務及經營的支持以及管理專長。