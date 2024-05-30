恒大危機｜羅兵咸據報遭內地處罰至少10億創紀錄人民幣罰款(更新)

上周（5月23日）英國《金融時報》報道，中國恒大（3333）前核數師羅兵咸永道（PwC）在中國市場面臨危機，合夥人可能因恒大的審計而受到處罰，而包括國企在內的部份客戶，亦正重新審視與該行的合作關係。

《彭博》在5月30日引述消息人士報道，內地財政部最快本周公布對羅兵咸永道行政處罰決定，有指罰款至少10億元人民幣，將遠超2023年中國對德勤處以的2.12億元罰款，或創下中國對會計事務所開出的單張罰單紀錄。

同時，亦將暫停該會計師事務所在中國的部分業務，因羅兵咸永道深陷於恒大巨額虛增收入，涉及中國最大的金融欺詐案。