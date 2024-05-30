恒大危機｜羅兵咸據報遭內地處罰至少10億創紀錄人民幣罰款(更新)

上周（5月23日）英國《金融時報》報道，中國恒大（3333）前核數師羅兵咸永道（PwC）在中國市場面臨危機，合夥人可能因恒大的審計而受到處罰，而包括國企在內的部份客戶，亦正重新審視與該行的合作關係。
《彭博》在5月30日引述消息人士報道，內地財政部最快本周公布對羅兵咸永道行政處罰決定，有指罰款至少10億元人民幣，將遠超2023年中國對德勤處以的2.12億元罰款，或創下中國對會計事務所開出的單張罰單紀錄。
同時，亦將暫停該會計師事務所在中國的部分業務，因羅兵咸永道深陷於恒大巨額虛增收入，涉及中國最大的金融欺詐案。
【5月30日更新】
或限制羅兵咸永道對國企審計
報道引述消息人士指，北京財政部官員已討論對羅兵咸永道（普華永道）的潛在違規行為或採取罰則，包括巨額罰款、暫停或關閉部分地區辦事處，以及限制對國企的審計等。
報道另引述一位上市國企董事指，一旦羅兵咸永道被重罰，國企或將棄用該會計師行。上周五（17日），國企中國人保（1339）已宣布不再委任羅兵咸永道為核數師，改聘安永為核數師。
羅兵咸早於2009年起負責恒大審計，直至2023年辭任核數師。中證監今年3月則已裁定，恒大於2019年及2020年兩年虛增收入達5,641億元人民幣，要求改正及處罰41.75億元人民幣，同時對許家印、夏海鈞、潘大榮、潘翰翎、柯鵬、甄立濤及錢程等進行罰款及市場禁入等行政處分。而羅兵咸在2019年及2020年業績報告中，沒有對恒大財務狀況作出警示。