恒大危機｜許家印前妻丁玉梅入稟　向許次子許騰鶴追討逾10億

中國恒大（3333）今年初遭本港高等法院頒令清盤，其總負債折合共逾2.6萬億港元。最新集團創辦人許家印的前妻丁玉梅，周一（26日）入稟高等法院，向許家印的次子許騰鶴，追討折合逾10億港元。

資料顯示，該案件原告為丁玉梅，被告為許騰鶴。入稟狀指，根據原告與被告於2020年6月16日簽訂的貸款協議，被告未有在約定還款日向原告人還款，因此原告向被告申索港幣7億3,248萬元，當中包括貸款本金港幣5億元、利息港幣4,500萬元及每日逾期利息港幣逾18萬元；美元4,097萬元，當中包括本金美元3,000萬元、利息美元270萬元及每日逾期利息美元827萬元。

案件編號：HCA331/2024

恒大公告改稱許妻丁玉梅為「獨立第三方」

2023年八月，恒大上載至港交所的公告指丁玉梅為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，她現持有7.91億或5.99%恒大股份，故丁玉梅並非主要股東；恒大汽車的公告中，亦指出丁玉梅女士是「獨立於本公司及其關連人士的第三方」。

至於2023年9月，許家印當時傳因涉嫌違法犯罪，已被內地當局依法採取強制措施，內媒《第一財經》引述知情人士消息報道，許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu）亦被帶走，其手機當時亦處於停機狀態，無法聯繫，而他曾主導恒大財富的工作。