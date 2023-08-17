恒大危機｜許家印年薪12.6萬人幣 前CEO薪酬削九成

中國恒大集團(3333)繼昨日披露，恒大地產收到中證會發出《立案告知書》，因該公司涉嫌資訊披露違法違規，根據相關法律法規，決定對公司立案，又決定延期並重新召開恒大債權人協議安排會議，加上面對巨額虧損及債務問題，市場轟其管理層亦收取「高薪厚職」。按恒大去年年報顯示主席許家印去年年薪為12.6萬元人民幣，2021年度則為25.2萬元人民幣，減幅達五成。

夏海鈞 2021 年薪酬總額逾 2 億人仔

另外，曾有「打工皇帝」之稱、但去年7月辭任行政總裁一職的夏海鈞，去年薪酬總額達約2,123.1萬元人民幣，其中包括薪金7,000元人民幣、袍金13.4萬元人民幣，以及僱員購股權涉約2,108.3萬元人民幣等。至於2021年度則合共取2.02億元人民幣，即去年已大減九成或逾1.8億元人民幣。

而管理層中，總裁兼執行董事肖恩獲取合共2,450萬元人民幣最高，其中薪金及僱員購股權分別為30萬元及2,422萬元人民幣。2021年度則共取4,410萬元人民幣。