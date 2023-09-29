恒大危機｜許家印涉嫌違法犯罪　據報出售許家印遊艇還債 (更新)

恒大事件再有新發展，恒大集團(3333)發公告指，公司接到有關部門通知，執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。自周四（28日）起，恒大系三股宣布停牌，包括中國恒大（3333）、恒大物業（6666），以及恒大汽車（708）暫時未有公布原因。

中國恒大停牌前報0.32元；恒大物業停牌前報0.59元；恒大汽車停牌前報0.56元。

內媒：外債債權人收通知可恢復交易

最新內媒《財聯社》報道，有恒大境外相關債權人表示，目前其所在機構持有恒大美元債，但相關債務重組事宜主要委托給受託人進行處理。協議安排會議取消後，其一直在關注債務重組進展。

而上述恒大境外相關債權人透露，之前參加重組的債均不能交易，但昨日收到通知已經可以恢復交易。而境外債可恢復正常交易，是否意味著之前談的重組方案已失效需要重新談，還是存在其他調整的可能性，仍不得而知。

【9月29日更新】