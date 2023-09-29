恒大危機｜許家印涉嫌違法犯罪　據報出售許家印遊艇還債 (更新)

恒大事件再有新發展，恒大集團(3333)發公告指，公司接到有關部門通知，執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。自周四（28日）起，恒大系三股宣布停牌，包括中國恒大（3333）、恒大物業（6666），以及恒大汽車（708）暫時未有公布原因。
中國恒大停牌前報0.32元；恒大物業停牌前報0.59元；恒大汽車停牌前報0.56元。
恒大危機｜恒大：許家印涉違法被採取強制措施 續停牌
內媒：外債債權人收通知可恢復交易
最新內媒《財聯社》報道，有恒大境外相關債權人表示，目前其所在機構持有恒大美元債，但相關債務重組事宜主要委托給受託人進行處理。協議安排會議取消後，其一直在關注債務重組進展。
而上述恒大境外相關債權人透露，之前參加重組的債均不能交易，但昨日收到通知已經可以恢復交易。而境外債可恢復正常交易，是否意味著之前談的重組方案已失效需要重新談，還是存在其他調整的可能性，仍不得而知。
【9月29日更新】
許家印兩次例會沒有出席
此前，內媒《華夏時報》引述匿名消息指，恒大最近兩次例會，許家印都沒有出席，而他上一次在恒大高層群組發言是9月13日，當時他要求各地高層督促解決項目限售問題。
恒大地產債務繼續停牌
恒大旗下的恒大地產此前公布，目前仍在各方努力下共同化解債務風險，依法維護債權人合法權益。恒大地產在深圳交易所刊發的公告說，為保證公平訊息披露，保護廣大投資者利益，所有存續公司債券將繼續停牌，並表示仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解決方案。
恒大據報2.5億元出售許家印遊艇還債
《路透社》引述消息報道，恒大目前為籌措資金還債，較早時以約3,200萬美元（折合約2.5億港元）出售一艘豪華遊艇。恒大暫未有回應。
報道指，恒大出售的60米豪華遊艇「Event」是公司減持非核心資產的其中一部分，遊艇以恒大的名義登記，意味所得款項將會交回恒大。
該豪華遊艇在2013年交付，翌年取得世界超級遊艇大獎。根據VesselsValue於2021年估計，超級遊艇價格約4,500萬美元（折合約3.5億港元）。
恒大復牌至今僅一個月
恒大自8月28日起復牌，當時復牌股價即插水86.7%，報0.22元，不過9月28日隨即再次停牌。
此前，內媒有消息指中國恒大主席許家印被內地警方監視居住中。
另外，前恒大系盛京銀行宣布，向遼寧省財政廳旗下國企「遼寧資產」，出售若干資產所組成的資產包，包括貸款和投資及其他資產，代價約為1,760億元人民幣，遼寧資產將向該行定向發行專項票據的方式支付代價。現時雙方已訂立資產出售協議，盛京銀行須舉行臨時股東大會通過交易。
恒大武漢爛尾盤容許業主收樓前暫停還貸
另有內媒指，恒大在湖北武漢的一處樓盤項目恒大時代新城，距離原先承諾的交房日期已逾一年，惟至今仍未完工。該樓盤於昨日發聲明指，業主可以在對應貸款銀行申請延緩還貸直至交房。符合條件的業主可以在對應貸款銀行申請延緩還貸，最長可至2024年12月31日。
聲明稱，在地方政府支持下，該項目已經全面推進復工復產，目前已實現部分批次交付，後續批次按計畫逐步實現交付。而按照恒大時代新城最新公布的交樓時間，預計最早交房時間為今年底，最遲2025年7月31日。