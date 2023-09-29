恒大危機｜許家印細仔傳被帶走，「妻子」丁玉梅行蹤成疑。

中國恒大（3333）再現危機，周四（28日）晚，集團宣布，其執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。內媒其後再引述消息人士報道，表示許家印細仔亦被帶走；至於早前有傳已與許家印辦理離婚的丁玉梅則行蹤成疑。
許家印細仔傳被帶走
內媒《第一財經》引述知情人士消息報道，在相近時間段內被帶走的恒大核心成員，亦包括許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu），他曾主導恒大財富的工作，目前許滕鶴的手機皆處於停機狀態，無法聯繫。
在恒大內部，許滕鶴原先管理珠三角分公司業務，後來調恒大財富總經理，負責具體業務，此前深圳公安通報已採取刑事強制措施的杜某（杜亮）為他的下屬。
許家印「妻子」丁玉梅行蹤成疑
至於有傳已與許家印辦理離婚的丁玉梅最新消息，內媒《騰訊新聞》報道指，今年7月下旬有知情人士透露，丁玉梅在得知內地有企業家，因為許家印相關而被檢控後，隨即買機票離開香港。此前她一直在香港，協助相關機構進行恒大的債務重整事宜，惟現時未知她身處何處。
丁玉梅或穩袋近千億
而另一內媒《21世紀經濟》報道，目前風口浪尖期間，許家印一邊高喊口號欺騙債權人，一邊卻已與丁玉梅進行「靜默式的技術性離婚」。
同時，因為恒大集團透過「小紅籌」架構（紅籌重組方案）在香港上市的的協議安排，故恒大集團累計分紅的逾900億，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過恒大拿到其中的大部分分紅，並在今次事件前已轉移到境外，今次「離婚」操作或將這筆款項落到「境外前妻」丁玉梅手上。