恒大危機｜許家印細仔傳被帶走，「妻子」丁玉梅行蹤成疑。

中國恒大（3333）再現危機，周四（28日）晚，集團宣布，其執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。內媒其後再引述消息人士報道，表示許家印細仔亦被帶走；至於早前有傳已與許家印辦理離婚的丁玉梅則行蹤成疑。

許家印細仔傳被帶走

內媒《第一財經》引述知情人士消息報道，在相近時間段內被帶走的恒大核心成員，亦包括許家印二兒子許滕鶴（Peter Xu），他曾主導恒大財富的工作，目前許滕鶴的手機皆處於停機狀態，無法聯繫。

在恒大內部，許滕鶴原先管理珠三角分公司業務，後來調恒大財富總經理，負責具體業務，此前深圳公安通報已採取刑事強制措施的杜某（杜亮）為他的下屬。