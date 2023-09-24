恒大危機｜集團銷售情況不如預期　取消原定「境外債務重組會議」

深陷債務泥淖的內地房地產龍頭恒大集團，又拋出重磅消息。恒大22日公告稱，由於自從公司宣布擬進行境外債務重組以來，集團銷售情況不如預期，原定25及26日有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。

重新審視建議重組的條款

內媒《澎湃新聞》報道，恆大22日公告稱，自從公司宣布擬進行境外債務重組後，集團銷售情況不如預期，基於公司目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求。因此，原定於9月25日（ 天基和景程 ）和9月26日（公司）有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。

恒大集團2021年首次出現債務違約，在香港上市的股票自2022年3月21日開始停牌，經歷500多天後，直到2023年8月28日才恢復交易。