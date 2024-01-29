恒大危機｜高院頒令恒大清盤　恒大：對清盤呈請已盡全力抗辯 (持續更新)

恒大（3333）周一(29日)早上9時半於高等法院進行清盤聆訊，最新法官頒布強制清盤令。 法官指，恒大債務重組方案欠進展，貪不抵債，故頒布強制清盤令，下午將開庭處理及頒布書面理由。恒大於頒布強制清盤令後停牌，停牌前瀉20.87%，報0.163元。 恒大回應被高院頒令清盤 對於恒大被高院頒令清盤，恒大執行董事及總裁肖恩回應內媒查詢，對於此次境外清盤呈請，集團和恒大已盡全力抗辯。客觀上集團經營面臨巨大困難、資源極其有限，同時債權人初步投票情況並沒有達到預期，各類不確定性不斷強化，以致債務重組方案最終難以落地。 接下來，集團將採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營，同時也將積極與清盤人溝通，依法配合清盤人履行相關程序，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。 目前恒大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，仍將全力保障平穩推進風險化解和資產處置，仍將盡力依法公平推進各項工作。 【1月29日更新】

恒大代表律師：不會提出反對清盤聆訊延期抗辯 此前呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited，位於南太平洋島國薩摩亞；被呈請公司為中國恒大集團。 恒大代表律師表示，公司請求清盤聆訊延期，因今天沒有債權人積極尋求將公司清盤，法院將清盤聆訊延期至明年1月29日，恒大清盤申請人律師稱不會提出反對清盤聆訊延期的抗辯。恒大代表律師又表示，公司預期將在清盤聆訊延期後5周內修訂重組方案建議。 法院法官則要求恒大與有關方面就重組方案條款進行直接討論，而非只是獲取法律意見。 此外，中國恒大集團一方表示，要求押後清盤聆訊，以便商討修訂重組方案，並透露重組方案並不涉及發行股份或債券，第1步先就恒大集團、恒大物業（6666）及恒大汽車（708）三間上巿公司部分海外資產，分配股權予債權人，並預備交易證書 。 境外債權人要求取得三間恒大在港上市公司股份 《彭博》報道，恒大清盤聆訊將於12月4日舉行，昨日(30日)有傳恒大本周曾提出將境外債權人持有的部分債務轉換為恒大、恒大物業、恒大汽車的股權，並以境外資產支持的不可交易證書（certificate）償還其餘債券。 但據了解，債權人不太可能接受恒大新的重組計劃，因認為恒大前景日益黯淡。