恒大危機｜「15恒大03」債券持有人會議失效　因會議出席者表決權不足

內媒報道，中國恒大（3333）旗下恒大地產集團於昨日（26日）的「15恒大03」債券持有人會議宣告失效，據報因會議出席者表決權不足。

會議出席者表決權不足

報道引述集團公告指，為積極參與控股股東中國恒大的境外債務重組、維護債券持有人的合法權益，已於4月26日召開公開發行2015年公司債券（第二期）（品種二）2023年第一次債券「15恒大03」持有人會議。

惟是次出席債券持有人會議的債券持有代表，因表決權總數不足未償還本期債券本金總額的一半，根據有關規定，是次債券持有人會議未形成有效決議。

資料顯示，該批債券於2015年7月8日發行，發行規模82億元人民幣，票面利率6.98厘，年期為7年期，附第五年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權；恒大地產稱，有意向加入恒大境外債務重組的債券持有人，可以就單獨加入中國恒大境外債務重組事宜與中國恒大財務顧問進行溝通。