恒大向許家印丁玉梅等追討股息及酬金 共涉468億

恒大清盤人取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時不得超過相關規定限額。(網上圖片)

中國恒大集團(3333)公布，於今年3月22日，清盤人以公司名義在高等法院針對3名被吿展開法律訴訟，即前主席許家印、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮。訴訟逐步發展至加入其餘4名被告，即許家印配偶或前配偶丁玉梅及3間與許家印及丁玉梅有關聯的實體。

恒大指，在該訴訟中正尋求向7名被吿收回根據其聲稱為誤報的截至2017年底至2020年底止各財政年度的財務報表支付的股息及酬金共約60億美元(約468億港元)。

限制處置全球資產

清盤人根據在該訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時不得超過相關規定限額。禁制令於 今年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展至將丁玉梅加入其中。與訴訟有關的令狀以及香港禁制令此前受高等法院發出的保密令約束，該等保密令已於今年8月2日解除。