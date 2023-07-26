恒大困局｜恒大汽車兩年蝕839億人幣 流動現金約2億人幣 大減99%

集團去年底止流動負債合共1,838.7億元，包括1,190億元分類持作出售的終止經營業務負債，合約負債則大減94.9%，至33.13億元。流動負債連同非流動負債154.3億元，合共總負債1,838.7億元，包括供款259.85億元，平均年利率7.65厘；總資產則有1,152.21億元。至於流動現金只有2.2億元，按年大減91%，受限制現金亦勁縮99.3%，至1,939萬元。

繼中國恒大集團(3333)後，去年3月底停牌至今的恒大新能源汽車(708)一口氣公布2021年度，去年上半年及去年全年業績，截至去年底止全年虧損收窄至276.6億元(人民幣，下同)(約302億港元)，去年同期蝕562.7億元，兩年累蝕839億元；收入1.34億元，多78.7%；毛虧收窄至9,385.8萬元，去年同期蝕1.71億元；每股虧損2.5508元，不派息。

恒大汽車業績｜未能清償債務 116 億人幣

去年底止，集團標的金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計36件，總額累計約79.16億元；至於涉及未能清償的到期債務累計約116.26億元；逾期商票累計約185.12億元。

恒大汽車業績｜恒馳 5 交付超過 320 台

恒大汽車指，集團新能源汽車分部取得了突破性進展，並已開始了恒馳5的預售，超過320台已在報告期內交付。期內汽車及汽車零部件銷售額6,063萬元，2021年則錄175萬元。集團指，未來將全力保障恒馳5持續穩定的生產及交付，並陸續推出其他符合市場需求的、有競爭力的新車型。