恒大困局｜恒大汽車明復牌 或股權融資5億美元

去年4月1日起停牌的中國恒大新能源汽車(708)公布，已達成所有復牌指引，明年上午9時正起恢復買賣。集團復牌指引有三項，包括發布所有財務業績並解決任何審計修改；證明公司遵守上市規則第13.24條；和向市場提供所有重要信息。恒大汽車停牌前報3.2元，市值347億元。

集團指，已於周三公布2021年度、2022上半年及2022全年業績，符合第一個指引。至於第三個指引、即向市場提供所有重要信息，恒大汽車指停牌以來，公司持續並及時地刊發公告向股東和其他投資者提供重要信息。

恒大汽車復牌｜下一目標推恒馳 6 和恒馳 7

至於市場關注的第二指引，即具備足夠的業務營運，集團指其經營的業務具備足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，包括新能源汽車的研發、製造和銷售，並自2022年推出第一款新能源汽車車型之來，累計交付了超過1,000輛汽車，盡管恒馳5在2023年4月前後暫時停產，但經公司通過積極努力籌措資金，恒馳5已於2023年5月迅速恢復生產，公司的收入變得更加可行和可持續，下一個目標將包括根據實際情況推出和生產恒馳6和恒馳7。

未來，恒大汽車除了新能源汽車業務產生的收入外，還計劃通過股權和/或債務融資的方式籌集約5億美元，以供恒馳5的產銷和公司正常經營的資金需求。集團指，第一台恒馳5交付給第一位客戶之前，已經成功籌集幾輪總金額約332億元的資金，有信心能夠籌集到足夠的資金來支持其業務運營和發展計劃。