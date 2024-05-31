恒大地產被中證監罰款41.75億　許家印遭終身禁入證券市場｜恒大危機

中證監表示， 2019年至2020年期間，恒大地產透過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。同時，恒大地產也存在未依期揭露定期報告、未依規定揭露重大訴訟仲裁、未依規定揭露未清償到期債務情形等行為。

中國證監會宣布，就恒大地產債券詐欺發行及資訊揭露違法案作出處罰決定，該會指，對恒大地產責令改正、給予警告併罰款41.75億（人民幣，下同）；同時，恒大地產時任董事長、實際控制人許家印則處以頂格罰款4,700萬元，並採取終身證券市場禁入措施。

中證監：為開展債券市場統一執法以來最嚴尺度

中證監指，依法對恒大地產詐欺發行債券行為依其所募集資金的20%進行處罰，對其資訊揭露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務造假，充分考慮恒大地產債券規模及「保交房」攻堅戰等全局性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果統一。同時，中證監正推動對相關中介機構的調查。

中證監重申，交易所債券市場作為企業直接融資的重要管道，在降低企業融資成本、增進融資效率、強化市場限制方面發揮重要作用。債券發行人在享受融資便利的同時，應切實增強法治意識和投資者保護意識。該會將依法從嚴打擊證券市場財務造假行為，堅決做到監管執法「長牙帶刺」、有稜有角，強本強基、嚴監嚴管，切實維護市場誠信基礎，保護投資者合法權益。