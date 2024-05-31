熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-05-31 17:15:00

恒大地產被中證監罰款41.75億　許家印遭終身禁入證券市場｜恒大危機

分享：
恒大地產被中證監罰款41.75億　許家印遭終身禁入證券市場｜恒大危機

恒大地產被中證監罰款41.75億　許家印遭終身禁入證券市場｜恒大危機

中國證監會宣布，就恒大地產債券詐欺發行及資訊揭露違法案作出處罰決定，該會指，對恒大地產責令改正、給予警告併罰款41.75億（人民幣，下同）；同時，恒大地產時任董事長、實際控制人許家印則處以頂格罰款4,700萬元，並採取終身證券市場禁入措施。

中證監表示， 2019年至2020年期間，恒大地產透過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。同時，恒大地產也存在未依期揭露定期報告、未依規定揭露重大訴訟仲裁、未依規定揭露未清償到期債務情形等行為。

年金扣稅懶人包｜單身/已婚人士 點先合資格？（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜單身/已婚人士 點先合資格？（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜甚麼是年金？年金能否扣稅？（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜提取時間及入息時間（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜怎樣用年金扣稅？合資格延期年金條件（am730製圖） 年金扣稅懶人包｜年金壞處（am730製圖）

中證監：為開展債券市場統一執法以來最嚴尺度

中證監指，依法對恒大地產詐欺發行債券行為依其所募集資金的20%進行處罰，對其資訊揭露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務造假，充分考慮恒大地產債券規模及「保交房」攻堅戰等全局性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果統一。同時，中證監正推動對相關中介機構的調查。

中證監重申，交易所債券市場作為企業直接融資的重要管道，在降低企業融資成本、增進融資效率、強化市場限制方面發揮重要作用。債券發行人在享受融資便利的同時，應切實增強法治意識和投資者保護意識。該會將依法從嚴打擊證券市場財務造假行為，堅決做到監管執法「長牙帶刺」、有稜有角，強本強基、嚴監嚴管，切實維護市場誠信基礎，保護投資者合法權益。

Ad Block

3月曾有指許家印被限制不得實施高消費

今年3月，曾有報道指，許家印已被限制不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為，包括乘坐交通工具時，選座飛機、列車軟臥及輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會及高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或新建、擴建與高檔裝修房屋；旅遊、渡假；購買非經營必需車輛等。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受