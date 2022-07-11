恒大地產「20恒大01」債券兌付延期議案遭否決

內地傳媒報道，中國恒大（3333）旗下恒大地產發布公告，《關於調整20恒大01債券本息兌付安排的議案》在債券持有人會議上遭大比數否決。在公告中，恒大地產強調，恒大地產仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解決方案，在各方共同努力下化解債務。

公開信息顯示，「20恒大01」是恒大地產集團於2020年1月8日在深交所發行的2+1年期公司債券，票面利率6.98%，發行金額45億元人民幣。根據此前公告，「20恒大01」債券回售日期為2022年1月8日，因恒大地產出現流動性緊張，經持有人會議表決通過，將回售部分債券的兌付日期調整為2022年7月8日，本次為這筆債券的第二次展期。

恒大地產集團公告，7月6日至7日的「20恒大01」債券持有人會議上，同意調整債券本息兌付安排的佔出席表決權債券總數的9.4350%，反對票佔90.5650%。

反對票逾9成 恒大：以「不逃廢債」為基本前提積極與債券持有人協商

恒大地產早前公布，開會審議調整債券本息兌付安排等議案，恒大地產提請債券持有人將回售部分債券兌付日由此前調整後的2022年7月8日，進一步延期至2023年1月8日。

另外，深交所公布，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整，港股通標的證券名單發生調整，多家地產公司被剔除，今日（11日）起生效。被剔除的包括融創中國（1918）、中國恒大（3333）、恒大物業（6666）、中國奧園（3883）、世茂集團（813）和佳兆業集團（1638）六隻內房股。手遊公司火岩控股（1909）同被剔除。